  1. سیاست
  2. سایر
۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۳:۳۲

کواکبیان به مهرخبر داد:

فعالیت ائتلاف جنبش مردمی اصلاحات به زودی آغاز می‌شود

فعالیت ائتلاف جنبش مردمی اصلاحات به زودی آغاز می‌شود

دبیرکل حزب مردم سالاری از آغاز فعالیت انتخاباتی ائتلاف ملی اصلاح طلبان معتدل تحت عنوان "جنبش مردمی اصلاحات" طی هفته آتی خبر داد.

مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه علیرغم صبر ما برای هماهنگی و پیوستن به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و عدم توجه آنها به خواسته های ما برای اضافه شدن به این ستاد، ما با آنها به توافق نرسیدیم، لذا بزودی و احتمالا طی هفته جاری ائتلاف ملی اصلاح طلبان معتدل تحت عنوان جنبش مردمی اصلاحات برای حضوری فعال در انتخابات مجلس هشتم، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: مواضع این ائتلاف در روزهای آتی" یکشننبه و یا دوشنبه"  به طور رسمی از طریق یک نشست مطبوعاتی با حضوری تمامی رسانه به رسمی اعلام می شود.

دبیرکل جبهه تحکیم دموکراسی با بیان اینکه این ائتلاف با حضور 21 حزب و گروه سیاسی اصلاح طلب کار خود را آغازمی کند، تصریح کرد: اعضای این ائتلاف را 5 حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و 16 عضو خارج از آن که همگی عضو جبهه تحکیم دموکراسی هستند، تشکیل می دهند.   

کد مطلب 579204

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها