مصطفی کواکبیان، دبیر کل حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه علیرغم صبر ما برای هماهنگی و پیوستن به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و عدم توجه آنها به خواسته های ما برای اضافه شدن به این ستاد، ما با آنها به توافق نرسیدیم، لذا بزودی و احتمالا طی هفته جاری ائتلاف ملی اصلاح طلبان معتدل تحت عنوان جنبش مردمی اصلاحات برای حضوری فعال در انتخابات مجلس هشتم، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: مواضع این ائتلاف در روزهای آتی" یکشننبه و یا دوشنبه" به طور رسمی از طریق یک نشست مطبوعاتی با حضوری تمامی رسانه به رسمی اعلام می شود.

دبیرکل جبهه تحکیم دموکراسی با بیان اینکه این ائتلاف با حضور 21 حزب و گروه سیاسی اصلاح طلب کار خود را آغازمی کند، تصریح کرد: اعضای این ائتلاف را 5 حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و 16 عضو خارج از آن که همگی عضو جبهه تحکیم دموکراسی هستند، تشکیل می دهند.