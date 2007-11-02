جشنواره "رویش" باید هنرمندان مظلوم را حمایت کند

حجتالاسلام رمضانعلی موسوی مقدم عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد در خصوص وظیفه سومین جشنواره فیلم "رویش" گفت: جوانان مستعد اما گمنام، تهیهکنندگان و کارگردانانی که با سرمایههای شخصی خود در خدمت هنری مقدس تلاش دارند و آنهایی که صدایشان به گوش متولیان جشنوارههای بزرگ ملی و بینالمللی نمیرسد ولی سرشار از توانمندی و نوآوری هستند باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: چه بسا مظلومیت آنان ناشی از پایبندی فراوان آنها به حوزه معرفتی و هنری متعالی و معنیگرا باشد که برخی آن را برنمیستایند.
وی در ادامه گفت: جشنواره "رویش" اگرچه در ابتدا ایجاد یک موج و حرکت جدید رسانه محسوب میشود اما مسئولان آن باید توجه داشته باشند که در پیریزی این حرکت مقدس از شعارزدگی، تشریفات زائد و هزینهبر، تنگنظریهای برگرفته از سلائق شخصی جدا پرهیز شود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی "رویش" را به کانونی برای رشد استعدادها و خلاقیتهای هنری در حوزه معارف دینی اطلاق کرد و گفت: خطری که همواره جشنوارهها را تهدید میکند این است که خود جشنواره هدف شود و متولیان آن همه هم وغم خود و اعتبارات فراوان را صرف جشنوارهای تشریفاتی و پرزرق و برق نمایند و این افت بزرگی است که به جد باید از آن دوری جست.
حجتالاسلام موسوی مقدم در ادامه افزود: البته ساحت مقدس و الهی و معنوی معارف دینی که در حوزه هنر بروز میکند هم از چنین معایبی مبری است بنابراین جشنواره رویش باید پاکترین و مقدسترین محل برای ساماندهی آثار هنر دینی باشد و مدام در این مسیر گام بردارد.
وی در خصوص حمایت رسانه ملی از ارتقاء فرهنگ دینی اظهار داشت: رسانه ملی آمادگی دارد تا ضمن همکاری همهجانبه با این اقدام ارزشمند همانند سنوات گذشته حداکثر همکاری را مبذول داشته و در پخش آثار برگزیده و فاخر در سطح شبکههای ملی و داستان همت گمارد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی در پایان اظهار داشت: جشنواره فیلم "رویش" در سال جاری میتواند با سطح کیفی بهتری نسبت به سال گذشته ارائه شود و برای هرچه پربارتر برگزار شدن این جشنواره جهتگیریهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای فرهنگی باید به سمت و سویی باشد که آثار ارزشمندتری به این جشنواره راه یابد تا بر غنای آن افزوده شود.
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