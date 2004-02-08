مشاركت حداقلي مردم راهبرد نانوشته مسئولين اجرايي انتخابات است

يك مقام آگاه در وزارت كشور با بيان اين خبر به خبرنگار سياسي "مهر" گفت: متاسفانه رييس ستاد انتخابات كشور وهمچنين رييس هيات مركزي بازرسي انتخابات هفتمين دوره مجلس كه هر دو از معاونان آقاي موسوي لاري هستند ، گرايشات تند حزبي و تفكرات كاملا مغاير با قانون انتخابات فعلي دارند وعملكرد آنها در طول رسيدگي به بررسي صلاحيت ها توسط هيات هاي اجرايي، نظارتي وشوراي نگهبان وهمچنين مواضع اخيرشان نشان مي دهد كه شايسته برگزاري انتخابات با شكوه و آزاد وقانوني نيستند.

وي افزود: اين افراد جريان اصلي برخورد وزارت كشور با مقوله انتخابات را كه به فرموده رهبري حق ملت است از ابتدا دراختيار داشته اند وبا تسلط برمعاونين سياسي استانداري ها و كساني كه مسئوليت هاي محلي را در برگزاري انتخابات در اقصي نقاط كشور دارند نحوه برخورد آنها با تحولات مربوط به بررسي صلاحيت ها را در مراجع قانوني براساس ميل وهماهنگ با يك تفكر سياسي خاص طراحي ومديريت كرده اند.

اين منبع آگاه اجرايي ادامه داد: پس از فرمايشات رهبر انقلاب مبني بر ضرورت برگزاري انتخابات در موعد مقرروهمچنين اينكه استعفا وكناره گيري از مسئوليت يك اقدام غير قانوني وحرام شرعي است، واز طرف ديگر مواضع قانوني ومسالمت جويانه روساي قواي مجريه ومقننه- كه مورد تقدير وخرسندي رهبري نيز واقع شد- اين جريان در وزارت كشور بنا را بر"فرمايشي ودستوري" بودن برگزاري انتخابات گذاشتند ودر مصاحبه ها واظهارات خود به آن اصرار كردند. در حالي كه اين رفتار دقيقا همسو با سخنان اپوزيسيون داخلي و خارجي وهمينطور مورد توجه رسانه هاي بيگانه قرار گرفته است كه با استناد به اظهارات مديران برگزاري انتخابات نامشروع وغيرقانوني وغير آزاد بودن اتنخابات را نتيجه بگيرند.

وي افزود: سكوت مطلق وزير كشور در روزهاي اخير كه تحولات زيادي در عرصه برگزاري انتخابات روي داده اين سوال وشبهه را در ميان كاركنان مياني وكارمندان وزارت كشور در مركز واستانها رواج داده است كه هدايت كننده اصلي دستگاه وزارت كشورافرادي غير از شخص وزير كشور هستند و از وي هيچ اقدامي در جهت محدود كردن رفتار مسئولين ستاد انتخابات به قانون وتلاش براي برگزاري باشكوه انتخابات مطابق نظر رهبري ورييس جمهورديده نشده است.

اين مقام آگاه با اشاره به عدم حضور فعال وپاسخگويي مسئولين وزارت كشور به رسانه ها واكتفا به بيان پراكنده نظرات توسط سايت وزارت كشور ادامه داد: راهبرد نانوشته اين جريان در دستگاه اجرايي انتخابات ترويج فضاي سرد وبي انگيزه هم در بين مديران اجرايي انتخابات در سراسر كشور وهم در بين مخاطبين وافكار عمومي است تا بدين وسيله انجام وظيفه خود را برخلاف قانون و با اكراه به انجام دستور جلوه دهند. اظهارات آقاي مبلغ ، ورود به موضع گيري سياسي عليه افراد وجريانهاي سياسي وانعكاس شركت 4 در صدي مردم در انتخابات را كه بسيار مورد استقبال رسانه هاي مخالف نظام قرار گرفت مي توان در اين زمينه ارزيابي كرد.

وي افزود: اين رفتار تاكنون در تاريخ كشور از مسئولين اصلي برگزاري انتخابات سابقه نداشته است ونظري به سايت رسمي وزارت كشور در روزهاي اخيرنيز كه توسط اين جريان مديريت مي شود نشان مي دهد كه آنها بطور مستقيم وغير مستقيم در صدد پايين آوردن سطح مشاركت مردم در انتخابات هستند واين نكته عجيبي است كه اختلاف نظرها اصل قرار گرفته ومجري انتخابات به جاي زمينه سازي انجام باشكوه اين افتخار ملي انقلاب اسلامي در مسيري قدم بردارند كه دشمنان نظام هم آن را تبليغ مي كنند.

وي گفت: غيبت مسئولان اصلي ستاد انتخابات در محل كار خود وپاسخ ندادن به مراجعين وخبرنگاران وحتي منع مسئولين استاني از مصاحبه واظهاراتي كه برشاداب جلوه دادن روند اجرايي انتخابات حكايت دارند ، معنايي جز پديدآوردن وتشويق به يك مشاركت حداقلي از سوي مردم ندارد وافرادي كه بعد از دستور رهبر انقلاب ورييس جمهور چنين مي كنند شايسته ادامه مسئوليت نيستند وهر وزيري جاي موسوي لاري بود براي انجام وظيفه بهينه عليرغم انتقاداتي كه ممكن است به نوع عملكرد شوراي نگهبان وارد باشد، آنها را بركنار مي كرد.

وي در خاتمه خاطر نشان كرد بي ترديد ادامه اين نوع مديريت در انتخابات طي روزهاي آينده مشكلات فراواني را در راستاي اجراي انتخابات پديد خواهد آورد كه پيش از همه دولت وشخص وزير كشور مسئول آن شمرده خواهند شد.



گفتني است پيگيري خبرنگار "مهر" براي كسب نظر وزارت كشور و سخنگوي اين وزارتخانه درباره اين خبر ، تا اين لحظه نتيجه اي نداشته است.