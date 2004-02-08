سنگهاي تزئيني بزودي از حمايت و پوشش بيمه اي صندوق بيمه فعاليت هاي معدني برخوردار مي شوند

معاون فني و امور بيمه اي صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: بزودي با دستور نهايي رييس سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، سنگ هاي تزئيني و نمك طعام نيز از حمايت ها و خدمات پوشش بيمه اي صندوق بهره مند مي شوند.

مهندس عزيز ميرزاييان افزود: تحقق اهداف قانونگذار، داشتن مراجعات و مكاتبات بيشتر، برطرف كردن مشكلات معدنكاران در ارتباط با استفاده از تسهيلات بانكي و سپردن وثايق لازم، تمركز فعاليت بيشتر استانها روي مواد معدني سنگ تزئيني، مزيت نسبي سنگ هاي تزئيني در سرمايه گذاري هاي بخش معدن را از دلايل ويژه پوشش بيمه اي سنگ هاي تزئيني و نمك طعام برشمرد.

وي همچنين ضرورت توزيع خطرات و ريسكهاي صندوق به بخش وسيعي از سرمايه گذاران، اعمال سياست هاي هدايتي و حمايتي ، فراهم كردن تجارب لازم براي گسترش فعاليت هاي صندوق و ضرورت كسب تجارب بيشتر و محدود بودن تعداد متقاضيان معادن طبقه 2 ( غيرسنگ هاي تزئيني) را از جمله اين دلايل ذكر كرد.

وي تصريح كرد: تا كنون 223 متقاضي در زمينه سنگ و معادن طبق يك( تزئيني) به صندوق مراجعه كرده اند كه با برداشتن محدوديت در پوشش بيمه اي معادن طبقه 1 مشكل آنها برطرف خواهد شد.