به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر علی اکبر ولایتی عصر امروز در حاشیه همایش نقش مدیریت مساجد در اتحاد ملی و انسجام اسلامی در مشهدٰ در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تلاش های آمریکا برای تحریم ایران و تاثیرات این تحریم های اقتصادی گفت: تحریم اقتصادی بیش از آن که یک اثر منفی ملموس برای ایران داشته باشد اثر تبلیغاتی مخرب تری برای دشمنان غربی ما که ایران را به تحریم تهدید می کنند خواهد داشت.

وی، تحریم اقتصادی ایران را فقط یک بازی بی نتیجه تبلیغاتی دانست و افزود: ایران از ابتدای انقلاب تا به امروز در معرض این تحریم ها بوده و آنها سالهاست به طرق مختلف علیه ایران وارد صحنه می شوند که قطعا نتیجه ای نخواهد داشت و همیشه هم دشمنان ملت ایران شکست خورده اند.

ولایتی تصریح کرد: این بار هم امریکا و کشورهای غربی همدست آن در تحمیل این فشارهای اقتصادی و تبلیغاتی بدون تردید شکستی مفتضحانه تر از گذشته در صحنه بین الملل خواهند خورد.

وی با اشاره به نقش مساجد در تحول آفرینی خاطر نشان ساخت: اسماعیل هنیه نخست وزیر منتخب مردم فلسطین، امام و خطیب جمعه بود همچنین پایگاه تشکل ها و جنبش های آزادیخواهی همچون حماس در مساجد بود و این مهم قطعا نقش مساجد را در اتحاد ملی و انسجام اسلامی نشان داده است.

ولایتی در پاسخ به سئوالی در خصوص چگونگی تفاهم و تعامل میان احزاب و ائمه جمعه گفت: مساجد محور اتحاد ملی و انسجام اسلامی و پایگاه استواری تشکیلات اسلامی است و قرار نیست که تفاهمی میان احزاب و ائمه جمعه باشد چرا که بعضا ورود احزاب سیاسی مختلف به مساجد جنجال هایی را ایجاد می کند که به صلاح مردم نیست.

مشاور رهبر معظم انقلاب در پاسخ به سئوالی مبنی بر کاندیداتوری انتخابات مجلس هشتم گفت: کاندیدای مجلس نمی شوم.

ولایتی در این خصوص توضیح بیشتری نداد.