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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۲۳

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توضيح وزارت كشور درباره خبر گفتگو با رييس ستاد انتخابات كشور

توضيح وزارت كشور درباره خبر گفتگو با رييس ستاد انتخابات كشور

وزارت كشور بدنبال انتشار خبر شماره 57829 كه ديروز ساعت 18.47 به نقل از پايگاه اطلاع رساني اش بر روي خروجي "مهر" منتشر شده بود ، توضيحاتي را ارايه كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين اصلاحيه آمده است :" در خبر روز گذشته با عنوان« رييس ستاد انتخابات كشور: به دليل دستور مقام رهبري، انتخابات در اول اسفند برگزار خواهد شد »، فهرست ارائه شده از سوي وزارت اطلاعات به شوراي نگهبان شامل 360 نفر صحيح است و رقم260 نفر ذكر شده در اين خبر اشتباه درج شده بود كه بدينوسيله ضمن پوزش از كاربران و مخاطبان محترم تصحيح مي گردد."
کد مطلب 57923

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