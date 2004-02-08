توضيح وزارت كشور درباره خبر گفتگو با رييس ستاد انتخابات كشور

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين اصلاحيه آمده است :" در خبر روز گذشته با عنوان« رييس ستاد انتخابات كشور: به دليل دستور مقام رهبري، انتخابات در اول اسفند برگزار خواهد شد »، فهرست ارائه شده از سوي وزارت اطلاعات به شوراي نگهبان شامل 360 نفر صحيح است و رقم260 نفر ذكر شده در اين خبر اشتباه درج شده بود كه بدينوسيله ضمن پوزش از كاربران و مخاطبان محترم تصحيح مي گردد."



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