توسعه خدمات اجتماعی در اقصی نقاط کشور مشهود است

مهدی کلهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند تصریح کرد: خبرنگاران باید با دید وسیع مسائل متعدد اجرای پروژه هااعم از ابعاد اجتماعی، انسانی و اقتصادی را ببینند و مشاهدات خود را با صداقت بیان نمایند .

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اطلاع رسانی وسیع یادآور شد: پس از این تذکر حرکت رسانه ای و بازدید خبرنگاران از پروژه های دولت آغاز شده است.

مشاور رسانه ای رئیس جمهور با بیان اینکه حرکت بازدید هیئت رسانه ای از پروژه ها به صورت مداوم ادامه خواهد داشت تصریح کرد: این حرکت با تاثیر گذاری در سیستم خبر رسانی باعث تغییر نگرش خبر نگاران پس از بازدید از مناطق شده است.

وی ضمن انتقاد از شباهت و تکرار مطالب در برخی روزنامه ها تاکید کرد: اگر خبر نگاران با دید وسیع به نیازهای جامعه بپردازند قطعاً رسانه ها و مطبوعات مخاطب بیشتری جذب خواهند کرد.

به گفته کلهر، مطبوعات و رسانه ها باید به دور از حزب بازی در خدمت افزایش آگاهی جامعه باشند.