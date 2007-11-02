سازمان تربیت بدنی از خیرین ورزشگاه ساز حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، میرمهدی نجفی عصر روز گذشته در آیین کلنگ زنی سالن چند منظوره دکتر حسین ریسمانی یزدی افزود: امید است با حرکتی که راه اندازی شده و شناسایی اینگونه خیرین بتوانیم تحول عظیمی در کشور ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه اینگونه بناهای ورزشی باید به گونه ای ساخته شود که بانوان هم بتوانند از آن استفاده کنند، تصریح کرد: سازمان تربیت بدنی هر گونه اقدامی که در جهت کمک به این خیر باشد، انجام خواهد داد.

در ادامه مراسم نیز حسین ریسمانی یزدی در سخنانی انگیزه خود از اهدای زمین و ساخت این ورزشگاه را بازدید از یک مرکز ترک اعتیاد دانست و افزود: در بازدید از مرکزی به نام تولدی دوباره و دیدن نزدیک به 20 جوان معتاد به این فکر افتادم که بتوانم راهی برای جلوگیری از این معضل اجتماعی پیدا کنم که با کمک دوستان و حمایت مسئولان لنگ احداث این مجموعه ورزشی را به زمین خواهیم زد.

وی در ادامه از سازمان تربیت بدنی و استانداری یزد خواست که دست حمایت خود را همواره در کنار وی داشته باشند تا بتواند به نحو احسن این پروژه را به سرانجام برساند.

در پایان این مراسم کلنگ احداث سالن ورزشی دکتر حسین ریسمانی یزدی توسط میرمهدی نجفی به زمین خورد.

سالن چند منظوره دکتر حسین ریسمانی یزد در زمینی به مساحت 3000 متر احداث خواهد شد.