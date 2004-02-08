گفتگوي دبير كل حزب الله با رئيس حزب كتائب درباره سرنوشت چهار ديپلمات ربوده شده ايراني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازپايگاه اينترنتي ايلاف، سيد حسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان و "كريم بقرادوني" رئيس حزب "كتائب" همچنين درباره روند مذاكرات درمرحله دوم تبادل اسيران بين حزب الله و اسراييل صحبت كردند .

بنابراين گزارش، بقرادوني پس ازپايان اين ديدار گفت: ما اطلاعات و گزارشهاي خودمان را درباره چهارديپلمات ايراني كه در سال 1982 ربوده شده اند دراختيار سيد حسن نصر الله قرار داديم تا ايشان اين گزارشها را به كمال خرازي وزير خارجه ايران اطلاع دهند.

بنابرگزارش ايلاف، رئيس حزب كتائب لبنان پيشترادعا كرد: من ازانتقال چهارديپلمات ايراني به اسراييل اطلاعي ندارم. ياد آوري مي شود نيروهاي تحت رهبري "سمير جعجع" فرمانده فالانژهاي وقت لبنان كه در زمان جنگ داخلي لبنان همكاري بسيار نزديكي با صهيونيست ها داشتند اين چهار ديپلمات ايراني را در لبنان دستگير و به نيروهاي اسراييلي تسليم كردند .

گفته مي شود اخيرا يك دادگاه لبناني بقرادوني را به تعامل وهمكاري با رژيم صهيونيستي و سفربه فلسطين اشغالي براي ديدار با مقامات تل آويو متهم كرده است .