مذاکرات راضی کننده بود / مرحله بعدی مدالیته گزارش البرادعی است

جواد وعیدی معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی و سرپرست هیئت ایرانی در پی چهار روز مذاکره با اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگوبا خبرنگار مهر فضای گفتگوها را خوب و سازنده خواند و گفت: دو طرف از روند انجام مذاکرات راضی بودند.

وی با اشاره به مذاکرات 16 ساعته خود با هاینونن که از روز دوشنبه تا پنجشنبه شب در هفت نشست کاری برگزار شد گفت: این مذاکرات برای نهایی کردن روند راستی آزمایی پیرامون موضوع سانتریفیوژهای P1 و P2 صورت گرفت و چهارمین دور از مذاکرات در این خصوص بود.

مذاکرات ایران و آژانس در خصوص سانتریفیوژها دومین مرحله از طرح اقدام و مدالیته تدوین شده در حل ابهامات از برنامه هسته ای ایران بود که طی دو نشست کارشناسی در 2 و 28 مهر و دو نشست در سطح معاونان (وعیدی و هاینونن) در 17 مهر و 7 آبان (مذاکرات اخیر) انجام شد.

در صورتی که آژانس در گزارش خود به شورای حکام اعلام کند که موضوع سانتریفیوژهای P1 و P2 بسته شده است، آنگاه طبق مدالیته به سراغ حل و فصل موضوعات دیگر خواهیم رفت



وعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلا م کرد: در مذاکرات اخیر در تهران هیئت آژانس آخرین ابهامات و سئوالات خود در رابطه با موضوع سانتریفیوژهای نوع یک و دو را مطرح کرد و توضیحات واطلاعات ایرانرا برای رفع ابهامات دریافت کرد.

وی تاکید کرد: ما بهترین تلاش خود را برای تسهیل دسترسی آژانس به اطلاعات مورد نیاز برای شفاف ساز ی در خصوص سانتریفیوژهای P1 و P2 انجام دادیم و به طور جدی آنچه را که فکر می کردیم برای حل و فصل موضوع لازم است ارائه نمودیم.

وعیدی ادامه داد: منتظر می شویم آژانس بر اساس مذاکرات فشرده طولانی کاری ، حرفه ای و فنی که در رابطه با موضوع P1 و P2 در چهار دور صورت گرفت نتیجه ارزیابی خود را به شورای حکام ارائه کند.

گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 24 آبان ماه (15 نوامبر) در اختیار اعضای شورای حکام قرار خواهد گرفت و نشست آتی این شورا اول و دوم آذرماه (22 و 23 نوامبر) برگزار می شود.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که مرحله بعدی همکاری ها در طرح اقدام که طبق مدالیته تدوین شده موضوع "آلودگی های اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران" است چه وقت آغاز خواهد شد گفت: مرحله بعدی این نیست بلکه آن است که ببینیم آژانس چه گزارشی ارائه می دهد.

وی توضیح داد: در صورتی که آژانس در گزارش خود به شورای حکام اعلام کند که موضوع سانتریفیوژهای P1 و P2 بسته شده است، آنگاه طبق مدالیته به سراغ حل و فصل موضوعات دیگر خواهیم رفت.

طبق توافق ایران و آژانس هر مرحله از طرح اقدام تنها زمانی آغاز خواهد شد که مدیر کل آژانس مرحله قبلی را پایان یافته و پرونده آن را بسته شده اعلام کند.

وعیدی در پاسخ به این سئوال که آنچه علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در پی مذاکرات اخیر خود با سولانا از آن به عنوان دیدگاههای سازنده جدید یاد کرد تاثیری در روند اجرای طرح اقدام خواهد گذاشت یا خیر، گفت: مسیر همکاری های ما با آژانس کاملا روشن و شفاف است. ما یک توافقنامه داریم که در آن برنامه کاری حل و فصل مسائل باقی مانده شامل مسائل گذشته و جاری به صورت کاملا مشخص و تایید شده تدوین شده است.

معاون امنیت بین الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سئوال که آیا تا پیش از نشست آتی شورای حکام جلسه دیگری میان مسئولان ایران و آژانس برگزار خواهد شد ، گفت: هیچ نشست دیگری در مورد موضوع سانتریفیوژها نخواهیم داشت.