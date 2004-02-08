مبارك براي شركت در نشست گروه هشت به تهران دعوت شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه نوشت: احمد ماهر وزير امور خارجه مصر امروز فرستاده ويژه ايران را در قاهره به حضور مي پذيرد و دعوت نامه رسمي اين كشور از حسني مبارك رئيس جمهور مصر براي شركت در نشست گروه هشت را دريافت مي كند. اين نشست قرار است 17 و 18 فوريه(28 و 29 بهمن) درتهران برگزار شود. احمد ماهر همچنين اعلام كرد كمال خرازي در گفتگوي تلفني با وي از اعزام فرستاده ويژه ايران خبرداد. اين درحالي است كه منابع مصري احتمال دادند اين دعوت از سوي مبارك پذيرفته نشود. به گفته اين منابع، هيات مصري به رياست احمد ماهر وزير امور خارجه به جاي مبارك دراين نشست شركت خواهد كرد.

به نوشته القبس كويت، دليل عدم سفر مبارك لاينحل ماندن سه پرونده است كه همچنان باعث تعطيلي روابط سياسي ميان دو كشورشده است . باقي ماندن تصوير ديواري خالد اسلامبولي ،عدم همراهي كافي ايران با درخواست مصر مبني بر تسليم عناصر گروه هاي جهادي و وابسته به القاعده و عدم ارائه اطلاعات كافي از گروه هايي كه بر ضد مصر فعاليت مي كنند از جمله موانع مورد ادعاي منابع مصري بر سر راه از سرگيري روابط فيمابين اعلام شده است.