پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان فراخوان شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در مراسم اختتامیه این جشنواره که شامگاه گذشته در مجتمع فرهنگی و تفریحی فرشچیان اصفهان برگزار شد از کلیه فعالان در عرصه هنر تئاتر کودک و نوجوان دعوت کرد تا در این جشنواره حضور داشته باشند.

مصطفی رحماندوست در این مراسم ضمن اعلام اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اعلام کرد: پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آبان ماه سال آینده در اصفهان برگزار خواهد شد و در همین راستا علاقه مندان شرکت در این جشنواره می توانند از هم اکنون با مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان و همچنین در تهران به مرکز هنرهای نمایشی در این جشنواره شرکت کنند.

رحماندوست همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه چهاردهمین جشنواره تئاتر کودک در اصفهان دارای نواقصی بود گفت: جشنواره امسال تئاتر در اصفهان با کیفیتی بالاتر از سال گذشته انجام شد و برخی از نواقص موجود نیز در سال آینده برطرف خواهد شد.

این مسئول همچنین اظهار امیدواری کرد تا پانزدهمین جشنواره تئاتر کودک سال آینده بین المللی شود.