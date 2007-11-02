بارسا در زمین وایادولید متوقف شد / تساوی اسپانیول برابر مایورکا

به گزارش خبرنگارمهر، هفته دهم رقابت های فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته با توقف بارسلونا برابر وایادولید قعرنشین و تساوی اسپانیول با مایورکا پیگیری شد.

برپایه این گزارش، شاگردان فرانک ریکارد در ورزشگاه خوزه سوریلا برابر میزبان قعرنشین خود وایادولید به تساوی یک بر یک دست یافتند تا با این تساوی 21 امتیازی شده و به خاطر تفاضل گل بهتر از ویارئال به رده دوم جدول رده بندی لالیگا بازگردند. اما اختلاف آنها با تیم رئال مادرید، صدرنشین این مسابقات به 4 امتیاز رسید.

در این دیدار لورنته در دقیقه 16 برای وایادولید گلزنی کرد اما رونالدینیو توانست در دقیقه 42 گل تساوی بارسا را به ثمر رسانده تا این تیم را از یک شکست خارج از خانه نجات دهد.

در دیگر دیدار شب گذشته هفته دهم رقابت های فوتبال لالیگا، تیم های اسپانیول و رئال مایورکا برابر همدیگر به تساوی بدون گل رضایت دادند.

جدول رده بندی:

1-رئال مادرید 25 امتیاز

2- بارسلونا 21 امتیاز(تفاضل گل 12+)

3- ویارئال 21 امتیاز(تفاضل گل 5+)

4- آتلتیکو مادرید 20 امتیاز

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18- ختافه 8 امتیاز

19- وایادولید 7امتیاز

20- لوانته یک امتیاز