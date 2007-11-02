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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۱۹

جانشین فرمانده ارتش:

تقویت روحیه شهادت طلبی تضمین‌کننده حیات انقلاب است

اراک - خبرگزاری مهر‌: سردار سید ناصر حسینی گفت: تقویت روحیه شهادت طلبی تضمین‌کننده حیات انقلاب است و ملت ایران در دوران دفاع مقدس این موضوع را به اثبات رسانده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، جانشین فرمانده‌ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنج شنبه در مراسم گلباران قبور شهدای استان مرکزی در مزار شهدای اراک افزود: سرافرازی و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون مطهر شهیدان حاصل شده است و همه باید قدردان این عزیزان و خانواده‌های معظم شاهد باشیم.

وی نیروهای مسلح ایران را آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهاجم و تعرض خواند وافزود: دشمنان سابقه مقاومت غیورانه هشت سال دفاع مقدس رزمندگان و ملت ایران را دارند و امروز این واقعیت با توانمندتر شدن ایران صد چندان شده است.

وی با تاکید بر اینکه توکل ملت ایران به خداوند و ائمه اطهار است خاطر نشان کرد: با پیروی از راه ‌مقدس شهیدان والامقام می‌توان در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد و آنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاست.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین کنگره سردارای و 1400 شهید ارتشی استان مرکزی، ‌اضافه کرد: برگزاری این کنگره و یادواره شهدا فرصت مناسبی است تا دلاوری و رشادتهای رزمندگان اسلام برای مردم بیان شده و فرهنگ مقاومت در جامعه نهادینه شود.

به مناسبت گرامیداشت برگزاری گنگره ‪ ۱۴۰۰‬شهید ارتشی استان مرکزی و هفته بسیج دانش‌آموزی، گلزار شهدای دوران انقلاب و دفاع مقدس، عصر پنجشنبه طی مراسم ویژه‌ای در نقاط مختلف استان مرکزی عطرافشانی و گلباران شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

به‌همین مناسبت، طی مراسم ویژه ‌یی با حضور هزاران نفر از نیروهای نظامی، انتظامی، امیران ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیجیان واقشارمختلف مردم اراک ، گلزار شهیدان این شهر گلباران شد.

این مراسم معنوی در شهرهای تفرش، آشتیان، هندودر، کمیجان، خنداب و شازند، با حضور امت حزب‌الله برگزار شد.

استان مرکزی در دوران دفاع مقدس شش هزار و ‪ ۲۰۰‬شهید تقدیم انقلاب و اسلام کرده است.

کد مطلب 579286

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