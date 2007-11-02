به گزارش خبرنگار مهر در اراک، جانشین فرمانده‌ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران شامگاه پنج شنبه در مراسم گلباران قبور شهدای استان مرکزی در مزار شهدای اراک افزود: سرافرازی و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون مطهر شهیدان حاصل شده است و همه باید قدردان این عزیزان و خانواده‌های معظم شاهد باشیم.

وی نیروهای مسلح ایران را آماده پاسخ قاطع به هرگونه تهاجم و تعرض خواند وافزود: دشمنان سابقه مقاومت غیورانه هشت سال دفاع مقدس رزمندگان و ملت ایران را دارند و امروز این واقعیت با توانمندتر شدن ایران صد چندان شده است.

وی با تاکید بر اینکه توکل ملت ایران به خداوند و ائمه اطهار است خاطر نشان کرد: با پیروی از راه ‌مقدس شهیدان والامقام می‌توان در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد و آنان را در رسیدن به اهداف شومشان ناکام گذاست.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین کنگره سردارای و 1400 شهید ارتشی استان مرکزی، ‌اضافه کرد: برگزاری این کنگره و یادواره شهدا فرصت مناسبی است تا دلاوری و رشادتهای رزمندگان اسلام برای مردم بیان شده و فرهنگ مقاومت در جامعه نهادینه شود.

به مناسبت گرامیداشت برگزاری گنگره ‪ ۱۴۰۰‬شهید ارتشی استان مرکزی و هفته بسیج دانش‌آموزی، گلزار شهدای دوران انقلاب و دفاع مقدس، عصر پنجشنبه طی مراسم ویژه‌ای در نقاط مختلف استان مرکزی عطرافشانی و گلباران شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

به‌همین مناسبت، طی مراسم ویژه ‌یی با حضور هزاران نفر از نیروهای نظامی، انتظامی، امیران ارتش جمهوری اسلامی ایران، بسیجیان واقشارمختلف مردم اراک ، گلزار شهیدان این شهر گلباران شد.

این مراسم معنوی در شهرهای تفرش، آشتیان، هندودر، کمیجان، خنداب و شازند، با حضور امت حزب‌الله برگزار شد.