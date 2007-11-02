محمد سعیدی کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جزئیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در مجلس مطرح و در حال بررسی است، گفت: لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در حقیقت مکمل تبصره 6 قانون بودجه سال جاری است که در آن محورهای مفصلی در رابطه با تولید و کیفیت مسکن، مسایل اقتصادی مسکن، مصالح و کارگران ساختمانی و مالیات در بخش مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و به عنوان طرح جامع ساماندهی تولید و عرضه مسکن به تصویب مجلس رسید.

وی در رابطه با هدف تصویب لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اظهار داشت: با تصویب این لایحه در راستای اجرای کار برنامه ای و دراز مدت در بخش مسکن، قانونی مشخص و دائمی در اختیار سازندگان واحدهای مسکونی در سطح کشور قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر کلیات لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در جلسه علنی مجلس در 2 آبان ماه سال جاری در دستور کار قرار گرفت و با 137 رای موافق، 32 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 183 نماینده حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت.

با تصویب نهایی این لایحه، دولت موظف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حدف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن ، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی وتامین سایر نهاده های مورد نیاز بخش مسکن در چارچوب مفاد این قانون ، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصو ل شهرسازی و معماری اقدام نماید.

همچنین به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف ، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به صورت اجاره ای ارزان قیمت در قالب برنامه هایی از قبیل حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره ای توسط بخش غیر دولتی متناسب با مدت بهره برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره ای،حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروههای کم درآمد اعضا تعاونی های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیرین مسکن ساز یا سایر تشکلهای غیر دولتی مرتبط ، حمایت از طریق تولید و عرضه مسکن ( اجاره و اجاره به شرط تملیک ) از طریق نهادهای غیر دولتی دستگاههای متولی گروههای کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن ساز و حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در اجرا طرح های تولیدی مسکن و ... اقدام نماید.

در کلیات این لایحه بحث حمایت جدی وعملی از ساخت و ساز به ویژه صنعتی سازی مسکن و مقاوم سازی مسکن و ارتقاء کمی و کیفی تولید مسکن و حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و حذف قیمت زمین از مسکن مورد توجه قرار گرفته است.

