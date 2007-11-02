استون هنوز ممکن است به ایران بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، درگذشت دکتر قیصر امین پور شاعر عاشقانه های انتظار را باید از مهمترین رویدادهای حوزه فرهنگ شمرد. امین پور که چند سال پیش بر اثر یک سانحه به شدت آسیب دید، کلیه های خود را از دست داد و از آن موقع هر هفته مجبور به انجام دیالیز بود. وی حدود ساعت 3 صبح روز سه شنبه بر اثر ایست قلبی در بیمارستان دی درگذشت.

پیام های تسلیت وزیر ارشاد، معاون فرهنگی ارشاد، سیدمحمد خاتمی و دیگر مسئولان، شعرا، یاران و ... امین پور، مراسم تشییع پیکر او از خانه شاعران ایران به سمت دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و نهایتاً انتقال وی به شهرستان گتوند و آرام گرفتن این شاعر فقید در خاک زادگاهش از اخباری بودند که هفته گذشته عنوان اول صفحات اول و فرهنگی مطبوعات را به خود اختصاص دادند. او در قطعه کوتاهی با نام "فراخوان" می گفت: "مرا/ به جشن تولد/ فراخوانده بودند/ چرا / سر از مجلس ختم/ در آورده ام؟ "

"مراسم تشییع پیکر مرحوم قیصر امین پور"

* هفته گذشته 210 نماینده مجلس با امضاء نامه ای خطاب به رئیس جمهور خواستار اهتمام ویژه توسعه فرهنگی و ارتقاء سهم بودجه فصل فرهنگ وهنر به حداقل 10 درصد بودجه عمومی شدند.

در بخشی از این نامه سرگشاده آمده: "کم توجهی به مقوله فرهنگ در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به دلیل به کارگیری امکانات و اعتبارات کشور در رابطه با جنگ تحمیلی، سازندگی خرابی های ناشی از جنگ و اولویت قائل شدن برای عمران و آبادانی و توسعه سیاسی باعث توسعه ای نامتوازن و تک بعدی در کشور شده به گونه ای که مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت فرمودند ( از بخش فرهنگ رفع مظلومیت کنید ... بخش فرهنگ را دست کم نگیرید ...) با تشکر از اقدامی که در جهت تشکیل شورای عالی تدوین برنامه پنجم توسعه مبذول داشته اید، پیشنهاد می کنیم با افزودن نمایندگانی از حوزه فرهنگ کشور و نظر دبیر شورای انقلاب فرهنگی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، ترتیبی اتخاذ کنید تا به این بخش در تدوین برنامه توجه لازم مبذول شود."

* هقته گذشته رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که جامعه مدرسین در ریز مسائل وارد نمی شود، نظارت این نهاد بر برنامه های صدا و سیما را دلسوزانه و معنوی دانست که به مفهوم دخالت در کار مسئولان نیست. آیت الله یزدی در عین حال به این نکته اذعان داشت که در حال حاضر روابط صدا و سیما و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چندان گرم نیست اما ابراز امیدواری کرد که این وضعیت بهتر شود.

ایشان در بخشی از صحبتهای خود درباره نحوه تعامل با صدا و سیما ابراز کرد:‌ "جلوگیری ما ارشادی است مثلاً به تلویزیون می گوییم فلان مسئله به ترویج موسیقی در کشور می انجامد و ترویج موسیقی زیاد خوب نیست. می گوییم فلان مسئله اختلاط زن و مرد را زیاد می کند و این روند مطلوبی نیست."

در پی این مطالب، نایب رئیس اول جامعه مدرسین از درخواست مسئولان صدا و سیما برای ملاقات با اعضای این تشکل روحانی خبر داد. آیت الله مقتدایی ضمن تأیید این خبر زمان این ملاقات را نامشخص اعلام نموده و گفت: "اعضای جامعه مدرسین ممکن است دارای پیشنهاداتی باشند و یا برخی به این برنامه سازان مراجعه کنند و گلایه هایی داشته باشند. این مطالب باید مطرح و سوالات و شبهات برطرف شود."

* علیرضا سجادپور هفته گذشته اعلام کرد که هنوز احتمال سفر الیور استون فیلمساز جنجالی آمریکایی به ایران وجود دارد. او گفت: "علیرغم شایعات و اخبار منفی درباره عدم ساخت فیلم رئیس جمهور توسط الیور استون، پیگیر انجام این کار هستیم و احتمالاً به زودی به ایران می آیند تا پیگیر هماهنگی ها و مقدمات ساخت فیلم باشند. وی در ادامه تأکید کرد: "هر چند مشاور هنری رئیس جمهور باید پاسخگوی این سوال باشند، اما هر گونه منتفی شدن این مسئله را که در اخبار و شایعات مطرح شده، تکذیب می کنم و کماکان مسئله ساخت این فیلم وجود دارد و در پی کارهای انجام آن هستیم." باید منتظر ماند و به قطعیت رسیدن این خبر پر حاشیه را نظاره کرد.

"استون سرگردان در تصمیم گیری برای سفر به ایران"

* هفته گذشته دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم رم برگزیدگان خود را معرفی کرد. در این دوره از جشنواره فیلم آمریکایی "جانو" به کارگردانی جیسن ریتمن جایزه بهترین فیلم و فیلم ایرانی "حافظ" به کارگردانی ابوالفضل جلیلی جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص داد.

"حافظ" آخرین ساخته جلیلی داستان یک جوان حافظ قرآن را روایت می کند که معلم یک دختر جوان می شود و به او دل می بندد. از آنجا که این دختر پشت دیوار است معلم صرفاً به خاطر قدرت صدای او عاشق اش می شود. جشنواره فیلم رم به همت شهردار رم که خود از علاقمندان سینماست راه اندازی شده و سال گذشته در نخستین دوره برگزاری آن چهارصد و هشتاد هزار نفر شرکت کننده حضور داشتند. امسال 15 فیلم برای اولین بار در دنیا در جشنواره رم به نمایش درآمدند.

* هفته گذشته از هفتم تا یازدهم آبان، هفته فیلم مستند 6+25 به همت انجمن مستندسازان در خانه سینما برگزار شد. در این هفته فیلم، 25 مستند برگزیده جشن خانه سینما و شش فیلم مستند از عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، مجید مجیدی و تهمینه میلانی در بخش ویژه به نمایش درآمدند.

مستندهای "نامه ها" و مستندی جدید از عباس کیارستمی، "مشترک مورد نظر در دسترس نیست" رخشان بنی اعتماد، "پابرهنه تا هرات" و "المپیک در اردوگاه" مجید مجیدی و "می ترسم پس دروغ می گویم" تهمینه میلانی از نمایش های ویژه این هفته فیلم بودند.

* چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان هفته گذشته در شهر اصفهان برگزار شد و شب گذشته هیئت داوران جشنواره چهاردهم متشکل از علیرضا خمسه، رضا بابک و گلاب آدینه آراء خود را اعلام کرده و منتخبان بخش‌ های مختلف این دوره از جشنواره معرفی شدند.

در بخش بهترین نمایشنامه جشنواره چهاردهم، امید نیاز برای نمایش "نارنج و ترنج"، مهدی فرشیدی سپهر برای نمایش "گاو" و محمد رضا کوهستانی برای نمایش "قصه پادشاه سرزمین قصه‌ها" از طرف هیئت داوران به ترتیب رتبه های سوم، دوم و اول را به خود اختصاص دادند.

* از روز چهارشنبه درحالیکه قرار بود دو فیلم "خدا نزدیک است" و "دست های خالی" با اکران خداحافظی کنند و جای خود را به دو فیلم "رفیق بد" و "توفیق اجباری" بدهند، تغییر اکران به صورت کامل انجام نشد. "خدا نزدیک است" در حالی با اکران خداحافظی کرد که در هفته پایانی فروش رو به رشدی پیدا کرده بود ولی با 22 میلیون تومان فروش کل جای خود را به کمدی "رفیق بد" اولین ساخته عباس احمدی مطلق داد که حضور زوج موفق بازیگری (طهماسب-جبلی) سرنوشت خوشی را در گیشه برای این فیلم پیش بینی می کند.

اما "دست های خالی" یک هفته دیگر بر اکران سینماهای تهران باقی ماند و نمایش کمدی "توفیق اجباری" محمدحسین لطیفی که بخت بالایی برای شکستن رکورد فروش دارد، یک هفته به تعویق افتاد. این تعویق به نوعی حمایت از فیلم ابوالقاسم طالبی است که حمایت های ویژه از آن دامنه دار است.

* برنامه "مثلث" که بر اساس طرحی از رضا رشید پور به تهیه کنندگی او و محمد قنبری قرار بود از روز جمعه 4 مهرماه به مدت دو ماه روی آنتن شبکه تهران برود، با پخش اولین قسمت به هر دلیلی که عنوان نشده از پخش کنار گذاشته شد.

این برنامه که به گفته رشید پور: " برنامه ای است که پایه تولید آن اخبار، شایعات و حرف و حدیث هایی است که روزانه در عرصه هنر، فرهنگ و سیاست رخ می دهد. بر این اساس ما 10 خبر از اتفاقات این حوزه ها را انتخاب می کنیم. فردی که اخبار و شایعات متوجه اوست، 120 ثانیه فرصت دارد پاسخگو باشد. این مدت زمان به صورت رایانه ای محاسبه و با پایان 120 ثانیه، بلافاصله قطع می شود." در اولین قسمت با روی خط آوردن مسعود ده نمکی و تهمینه میلانی چنین ساختاری را دنبال کرد و ... بدون اعلام قبلی از پخش شبکه تهران خارج شد.