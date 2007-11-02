آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی کاربردی پودمانی امروز برگزار شد / اعلام نتایج در اواخر آذر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی - کاربردی پودمانی با حضور 6 هزار و 80 نفر داوطلب شامل 3 هزار و 429 نفر داوطلب زن و 2 هزار و 651 نفر داوطلب مرد در 53 کد رشته و 23 مرکز استان کشور به طور همزمان توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

سومین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی - کاربردی پودمانی در سال 1386 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

همچنین دانشجویانی که کلیه پودمان های خود را با موفقیت گذرانده و در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در دی ماه سال جاری برگزار می شود، پذیرفته شوند، نیازی به گذراندن آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای نخواهند داشت.

نتایج دومین آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های علمی - کاربردی پودمانی اواخر آذرماه سال جاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود.