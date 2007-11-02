قطع سه هزار اصله درخت در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری

منوچهر سرداری در گفتگو با مهر در خصوص ایجاد 25 کیلومتر جاده در عمق بهترین جنگل های استان چهارمحال و بختیاری و از بین رفتن سه هزار درخت گفت: حفاظت وصیانت از منابع طبیعی به عنوان منشور اساسی وظایف ماست و ریاست محترم جمهوری نیز به صراحت دستور داده که با هر کس یا هر مقامی که در تخریب این منابع اقدام نماید برخورد قانونی صورت گیرد .

وی افزود: در این مورد پرونده ای تشکیل و به مراجع قضایی ارائه شده است وامیدواریم با صدور حکم شایسته با افراد و مدیران خاطی را در هر مقامی، برخورد قانونی شود .

سرداری در مورد جنگل های استان بیان داشت: 19جامعه جنگلی با 63 گونه درخت و درختچه در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که گونه های آان شامل بلوط غرب، بنه، شن، بادام، نارون، افرا، زالزالک، داغدان، گلاب وحشی، دافنه و... است.