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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

قطع سه هزار اصله درخت در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری

قطع سه هزار اصله درخت در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مدیرکل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد 25 کیلومتر جاده در عمق بهترین جنگل های استان چهار محال و بختیاری باعث از بین رفتن سه هزار اصله درخت جنگلی شده است.

منوچهر سرداری در گفتگو با مهر در خصوص ایجاد 25 کیلومتر جاده در عمق بهترین جنگل های استان چهارمحال و بختیاری و از بین رفتن سه هزار درخت گفت: حفاظت وصیانت از منابع طبیعی به عنوان منشور اساسی وظایف ماست و ریاست محترم جمهوری نیز به صراحت دستور داده که با هر کس یا هر مقامی که در تخریب این منابع اقدام نماید برخورد قانونی صورت گیرد.

وی افزود: در این مورد پرونده ای تشکیل و به مراجع قضایی ارائه شده است وامیدواریم با صدور حکم شایسته با افراد و مدیران خاطی را در هر مقامی، برخورد قانونی شود.

سرداری در مورد جنگل های استان بیان داشت: 19جامعه جنگلی با 63 گونه درخت و درختچه در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که گونه های آان شامل بلوط غرب، بنه، شن، بادام، نارون، افرا، زالزالک، داغدان، گلاب وحشی، دافنه و... است.

کد مطلب 579293

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