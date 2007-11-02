حرکات صوفیانه جایی در کنگره مولانا نداشت / مقالات با نگاه علمی بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا، دکتر محسن پرویز رئیس کمیته اجرایی کنگره با بیان این مطلب افزود: طبیعی است نوع حرکت نمایشی که موید یا مروج رفتارهای صوفیانه باشد، در برنامه های این کنگره جایی نداشته و صرفا برنامه های هنری به دو تک نوازی 10 دقیقه ای نی و سه تار محدود بود. این مسئله هم با تفکرات صوفیانه ارتباطی ندارد.

وی افزود: آنچه بعضی ها ممکن است نسبت به آن اعتراض کنند، شاید مربوط به برنامه هایی باشد که در خارج از کشور برگزار می شود و ممکن است این برنامه ها در تدوین های تلویزیونی در کنار برنامه های داخلی به نمایش گذاشته شود و سوءتعبیر ایجاد کند.

پرویز تاکید کرد: برنامه کنگره صرفا علمی بوده و از نظر ما یک برنامه آکادمیک است و در دانشگاه ها محدودیتی برای طرح اندیشه ها و نقد نظر و آراء - چون جنبه تبلیغی پیدا نمی کند - وجود ندارد. کنگره به شکل پنهانی انجام نشده که نیاز به توضیح اضافی داشته باشد، به طوری که تعداد زیادی مراجعه کننده داشت و تقریبا تمام سالن ها مملو از علاقه مندان بود.

وی در پاسخ به این سئوال که فیلترهای گزینش مقالات به چه شکل بوده، تصریح کرد: کنگره های علمی که در دانشگاه ها برگزار می شوند، محل طرح دیدگاه ها و نگاه های مختلف به یک موضوع اند و بحث کاملا علمی و فنی صورت می گیرد. این، متفاوت از تبلیغ و ترویجی است که در جامعه برای یک فرد یا یک اندیشه صورت می گیرد.

پرویز توضیح داد: بررسی مقالات توسط داوران کمیته علمی که همه از استادان دانشگاه بوده اند و با یک رویکرد و نگاه علمی به موضوع، صورت گرفته است. این افراد همه انسان های شناخته شده ای بوده اند و طبق گزارشی که دبیر کمیته علمی ارایه کرد قاعدتا باید وظیفه خودشان را به خوبی انجام داده باشند.

وی با اشاره به اینکه انتشار مقالات علمی جزو وظایف ستاد کنگره است، ادامه داد: به زودی مقالات را ارائه خواهیم کرد. به نظر می رسد که نقد آرا و اندیشه های مولانا را باید با نگاه مثبت و منتقدانه پیگیری کنیم. در کنار نکات مثبت و انعکاس آنها طبیعتا نگاه ما نسبت به این آرا و اندیشه ها، نگاه برگرفته از اندیشه شیعه است و در جاهایی منتقدانه به آنها نگاه می کنیم. کتاب ها و مقالاتی را هم که در نقد مولوی نوشته می شود، در کنار اشعار خوب و اندیشه های مثبت او منتشر خواهیم کرد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه تجسم انسان کامل از دیدگاه ما شیعیان در پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بروز پیدا می کند، اظهار داشت: اساسا هرگونه مقایسه ای بین هر کس دیگر با پیشوایان دین که متصل به منبع الهی اند و از عصمت برخوردارند، انحرافی است و اگر در کلام کسی هم منعکس باشد، قطعا سهوی در کلام بوده است. ما نمی توانیم منکر اشعار زیبا و تاثیرگذار مولانا شویم یا حکمت های نهفته در اشعار او را انکار کنیم اما این به آن معنا نیست که مولانا را همپای پیامبر و ائمه بدانیم.

رئیس کمیته اجرایی کنگره بزرگداشت مولانا افزود: بسیار دور از ذهن است که یک فرد شیعه چنین تصوری داشته باشد. هر کس در جایگاه خودش قرار می گیرد و مقایسه ای که بین اندیشمندان انجام می شود شامل حال معصومین نیست و اساسا نمی توان آنها را تنزل مقام داد و با سایر انسانها مقایسه کرد.

دکتر پرویز همچنین با تاکید بر اینکه نوع نگاه ما به مولانا با نگاه سایر کشورها متفاوت است، تصریح کرد: ممکن است همه آرا و اخبار مولانا مورد تایید مجموعه دانشمندان و اندیشمندان حوزه دین، فلسفه و عرفان نباشد. در ایران مولوی به عنوان پناهگاه عامه مردم مطرح نیست و نوع نگاه ما هم به مولوی به عنوان یک منبع کسب درآمد و جذب گردشگر نبوده است.

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد افزود: بر این اساس، کنگره برگزار شده، کنگره ای علمی بوده و از ابتدا قرار بر این شد که شرکت کنندگان در آن اهل علم و فن باشند و با نوع مقالات خود ابعاد مختلف آرا و اندیشه های مولانا را تبیین کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ستاد کار خود را در سال 85 آغاز کرد و آن سال به نام پیامبر(ص) نامگذاری شده بود می بایست برنامه ها طوری ترتیب داده می شد که این سال را تحت الشعاع قرار ندهد. همچنین در برنامه ریزی سال مولانا، محور کار بحث های علمی بود. اما در این بین مطلع شدیم که برنامه هایی نیز در خوی و تبریز از سوی سازمان میراث فرهنگی و وزارت کشور در حال طراحی است. در جلسه ای که با مسئولان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت کشور برگزار شد، نهایتا در ستاد مصوب شد که بدون مداخله مستقیم ستاد و صرفا به عنوان حامی برنامه های تبریز و خوی که مسئولیت برگزاری آن به دو سازمان مذکور واگذار شده بود، عمل کنیم.

کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا ششم و هفتم آبان ماه در تهران برگزار شد. برنامه بزرگداشت مولانا در تبریز نیز هشتم و نهم آبان برگزار شد و برنامه خوی، روز دهم آبان ماه به کار خود پایان داد.