به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری ABU اعلام کرد، فناوری پحش دیجیتال علاوه بر افزایش چشمگیر کیفیت صدا و تصویر و رفع اشکالات پخش آنالوگ، امکان پخش چند برنامه با استفاده از یک فرستنده، افزایش تعداد شبکه‌ها و گسترش پوشش تلویزیونی را در سراسر کشور فراهم می‌کند.

بنا بر این گزارش، همچنین آرشیو دیجیتال رسانه ملی روز گذشته با حضور عزت‌الله ضرغامی به بهره‌برداری رسید. این آرشیو که به پیشرفته‌ترین فناوری روز مجهز است با 16 سامانه تبدیل منابع تصویری ویدئو و فیلم، قابلیت پشتیبانی از فرمت‌های متداول تصویر و ذخیره‌سازی دیجیتال در سطح استاندارد بین‌المللی را داراست.

این فناوری، نگهداری و حفظ منابع کم نظیر آرشیو رسانه ملی را با تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال امکان‌پذیر و دسترسی به منابع موجود را تسهیل می‌کند. آرشیو صدا و سیما بزرگترین و غنی‌ترین آرشیو صوتی و تصویری کشور است که قدمت برخی منابع آن به 50 سال قبل بازمی‌گردد.

رئیس صدا و سیما روز گذشته از پیشرفت مراحل بهره‌برداری از پروژه IPTV در معاونت فنی رسانه ملی بازدید کرد. این سامانه امکان پخش تلویزیونی را از طریق خطوط تلفنی و دیتای پرسرعت فراهم می‌کند. عزت الله ضرغامی پس از بازدید از مرکز داده‌ها (دیتاسنتر) IPTV گفت: "مراحل آزمایشی این سامانه طی شده و در صورت تامین اعتبار لازم، رسانه ملی آمادگی دارد این خدمت را به سرعت برای عرضه به علاقمندان آماده کند.

IPTV علاوه بر ارائه همزمان چندین کانال رادیویی و تلویزیونی، امکان دسترسی همزمان به برنامه‌های آرشیوی و ده‌ها خدمات جانبی ارزشمند دیگر از جمله آموزش از راه دور و تجارت الکترونیک را از خطوط متعارف تلفن فراهم می‌کند.

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه ABU با 170 عضو از 53 کشور جهان یکی از بزرگترین و حرفه‌ای‌ترین اتحادیه‌های رسانه‌ای در سطح جهان است. این اتحادیه از سال 1964 شروع به کار کرد و با هدف همکاری، هماهنگی، فعالیت‌های مشترک و رایزنی‌ در حوزه‌های برنامه‌ای فنی، آموزشی، ورزشی، حقوقی و نیروی انسانی در میان اعضا در جهت تقویت و توسعه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه فعالیت می‌کند.

این اتحادیه با سه میلیارد مخاطب در کشورهای مختلف بزرگترین وگسترده‌ترین تشکل رادیو تلویزیونی در جهان به شمار می‌رود. اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه سازمانی تخصصی و غیرانتفاعی است. اعضای این اتحادیه شامل 55 عضو دائم در 37 کشور، شش عضو انجمنی در پنج کشور و 56 عضو وابسته در 23 کشور است.

اتحادیه ABU در میان هشت اتحادیه رادیو تلویزیونی جهان مقام سوم را در اختیار دارد، اما بزرگترین منطقه جمعیتی را پوشش می‌دهد. منطقه آسیا و اقیانوسیه در اساسنامه ABU به کشورها و مناطقی از آسیا و اقیانوسیه اطلاق می‌شود که بین‌ طول‌های جغرافیایی 30 درجه شرقی و 170 درجه غربی قرار دارد. این اتحادیه یک رئیس منتخب و سه نایب رئیس دارد که در دوره‌های سه ساله خدمت می‌کنند.

فعالیت‌های ABU عبارتند از: مبادله روزانه اخبار مکتوب به همراه تصاویر با استفاده از ماهواره در دو نوبت صبح و عصر، مبادله برنامه‌های تولیدی، مذاکره برای دریافت حقوق پخش رویدادهای ورزشی و ساماندهی پوشش آنها، خدمات مشاوره‌ای فنی، برنامه‌ای و مدیریتی، ارائه توصیه به اعضا درباره حق انحصاری اثر و اطلاع‌رسانی در زمینه مسائل حقوقی، دریافت برنامه‌های فاقد حقوق انحصاری جهت ارسال به کشورهای در حال توسعه، قبول نمایندگی انحصار مجامع بین‌المللی، برنامه‌ریزی و هماهنگی فرکانس‌های بین‌المللی، برگزاری سمینارها، کارگاه و دوره‌های آموزشی و برگزاری مسابقات سالانه برنامه‌های برتر رادیو تلویزیونی و اهدای جایزه.