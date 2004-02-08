اعلام حضور جمعي از اساتيد درانتخابات با هدف فعاليت صرفا اجرايي

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين گروه در بيانيه خود به مناسبت هفتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي آورده است: اين مديريت بايد عزمي جزم داشته و با تكيه و مشاوره با صاحبان علم ، انديشه و تجربه ، ساز و كار صحيح را به خصوص در رابطه با وضع قوانين اجرايي و التزام عملي به آن ارائه نمايد براين اساس هر چند در حال حاضر شعارها و اهداف برنامه اي متعددي توسط اساتيد ايران اسلامي دنبال مي شود. ولي اصلي ترين شعارما در انتخابات مجلس هفتم انسجام در مديريت كشور (هماهنگي كامل سه قوه) جهت خدمتگزاري هر چه بيشتر به مردم و به خصوص نسل جوان و فرهيخته جامعه مي باشد. درپرتو چنين مديريتي عدالت اجتماعي و اقتصادي توسعه مي يابد، ريشه مفاسدي همچون رانت خواري خشكيده مي شود و فضاي همدلي و اعتماد بين همه آحاد ملت جهت ساختن ايراني آباد و آزاد محقق مي گردد.

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