عجیب ترین گربه دنیا به کمک مهندسی ژنتیک ایجاد شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از متخصصان ژنتیک شرکت " لایف استایل پتس" در کالیفرنیا با استفاده از مهندسی ژنتیک عجیب ترین گربه دنیا را با ویژگی های نادر ایجاد کرده اند.

این گربه شگفت انگیر که "آشیرا" نام دارد، به ارتقاع یک متر و 20 سانتی و وزن 15 کیلوگرم است. این گربه که می تواند تا سن 25 سالگی زنده بماند، پوستی شبیه به پوست پلنگ دارد و از نظر ویژگی های رفتاری بیشتر از آنکه به گربه شباهت داشته باشد، شبیه به "یوزپلنگ آمریکایی" است.

این "ابر گربه خانگی" ثمره ترکیب ژنتیکی بین گربه آفریقایی، یوزپلنگ آسیایی و یک گربه خانگی اروپایی است.

این گربه عجیب را می توان بصورت آنلاین به قیمت بین 22 هزار تا 28 هزار دلار (بین 15 هزار و 300 تا 19 هزار و 500 یورو) خریداری کرد.

آشیرا همچنین در یک نمونه ویژه هم برای کسانی که به پوست و موی گربه حساسیت دارند، ایجاد شده که قیمت آن 6 هزار دلار بیشتر از نمونه اول است.

گربه دوستانی که می خواهند این گربه عجیب را خریداری کنند، باید درحدود 9 تا 12 ماه در لیست انتظار منتظر نوبت باشند و پیش از تحویل گربه خود باید هزارو 500 دلار نیز برای هزینه حمل و نقل بپردازند.

در این خصوص "سیمون بوردی"، رئیس انگلیسی این شرکت کالیفرنیایی اظهار داشت:" این گربه ها بسیار گران هستند اما ما تعداد زیادی از آنها را در آمریکا، آسیا و روسیه فروخته ایم."

به گفته متخصصان این شرکت، آشیرا با وجود ظاهر بزرگ و ترسناک بسیار آرام و دوست داشتنی است و می تواند دوست خوبی برای کودکان باشد.