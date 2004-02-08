بهره برداري از چند پروژه عمراني در جزيره قشم آغاز شد

به گزارش خبرگزاري مهر، براي احداث و راه اندازي اين دو واحد آب شيرين كن 4 ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون ريال از محل اعتبارات ستاد خشكسالي هزينه شده است.

با بهره برداري از اين آب شيرين كن ها بيش از ده هزار نفر از جمعيت بخش مركزي جزيره قشم از نعمت آب شيرين سالم برخوردار شدند.

همچنين بهره برداري از سه خانه بهداشت در گربدان و درگهان قشم آغاز شد.

رييس مركز بهداشت و درمان شهرستان قشم گفت: به منظور رفاه حال مردم و ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني واحد شماره 2 خانه بهداشت روستاي هلر و واحدهاي 2 و 3 خانه بهداشت بندر درگهان و روستاي گرابدان احداث ، تجهيز و راه اندازي شده است.

دكتر حيراني افزود: خانه بهداشت روستاي گرابدان با مشاركت سازمان منطقه آزاد قشم و مردم با 150 ميليون ريال هزينه احداث و راه اندازي شده است.

وي اضافه كرد: براي تجهيز و راه اندازي واحدهاي هلر و درگهان كه ساختمان آن استيجاري است 60 ميليون ريال هزينه شده است.

