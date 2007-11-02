سرانه ورزشی یزد کمتر از میزان استاندار است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، احمد کمالی عصر پنج شنبه در آیین افتتاح سالن چند منظوره وحدت در شهرستان یزد با اشاره به اینکه جایگاه ورزش استان یزد در کشور جایگاه نامطلوبی نیست افزود: امیدواریم بتوانیم در آینده شاهد رشد بیشتر ورزش در این استان باشیم .

کمالی تاکید کرد: صنایع استان یزد، باید توجه بیشتری به امر ورزش داشته باشند و اداره کل تربیت بدنی را در این راه دشوار همراهی کنند .

استاندار یزد نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه شهرداران، مدیران دستگاه ها و فرمانداران باید بخشی از اعتبارات خود به امر ورزش اختصاص دهند، گفت: باید بدانید این مهم، یک دستور است .