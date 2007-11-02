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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۱۳

مدیر کل تربیت بدنی یزد:

سرانه ورزشی یزد کمتر از میزان استاندار است

یزد - خبرگزاری مهر: احمد کمالی گفت: سرانه ورزشی استان هم اکنون زیر میزان استاندارد است و امیدواریم با تجهیز و افتتاح پروژه های مختلف این سرانه ورزشی به یک متر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، احمد کمالی عصر پنج شنبه در آیین افتتاح سالن چند منظوره وحدت در شهرستان یزد با اشاره به اینکه جایگاه ورزش استان یزد در کشور جایگاه نامطلوبی نیست افزود: امیدواریم بتوانیم در آینده شاهد رشد بیشتر ورزش در این استان باشیم.

کمالی تاکید کرد: صنایع استان یزد، باید توجه بیشتری به امر ورزش داشته باشند و اداره کل تربیت بدنی را در این راه دشوار همراهی کنند.

استاندار یزد نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه شهرداران، مدیران دستگاه ها و فرمانداران باید بخشی از اعتبارات خود به امر ورزش اختصاص دهند، گفت: باید بدانید این مهم، یک دستور است.

محمدرضا فلاح زاده با اشاره به اختصاص اعتبار برای ساخت 22 مجموعه ورزشی در سفر ریاست جمهوری به این استان اذعان داشت: این نکته نشان از توجه دولت نهم به ورزش و ورزشکار است.
کد مطلب 579311

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