بزرگان دین محور تولیدات فرهنگی قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی شامگاه گذشته در آیین افتتاحیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) افزود: نوعی پیوند را می توان بین شیراز و مشهد یافت که امیدواریم که با برگزاری این جشنواره ها این ارتباط و پیوند مستحکم تر شود.

وی ادامه داد: با توجه به وجود مبارک حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) باید شیراز به مراتبی دست یابد که بتوان آن را دومین شهر مذهبی ایران مرفی کرد.

مدیر کل ارشاد فارس از برگراری جشنواره احمد بن موسی (ع) در شیراز خبر داد و افزود: امیدواریم این جشنواره را با کیفیت مناسب و مطلوبی برگزار کنیم .

در ادامه مراسم مدیر اجرایی این جشنواره نیز گفت: جشنواره امام رضا (ع) در فارس از تولد حضرت معصومه آغاز و تا تولد امام رضا ادامه خواهد داشت.

هادی فخرایی ادامه داد: از آنجایی که استان فارس به عنوان قطب هنرهای تجسمی کشور قلمداد می شود بخش هنرهای تجسمی جشنواره به استان فارس اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه هفت رشته در بخش هنر های تجسمی در فارس پیگیری می شود تصریح کرد: در پایان جشنواره از هر رشته سه نفر و در مجموع 21نفر به مرحله نهایی جشنواره مشهد مقارن 30 آبان راه می یابند.

دبیر اجرایی جشنواره امام رضا(ع)در استان فارس یادآورشد: جلسه نقد و بررسی آثار پوستر، جلسه نقد و بررسی آثار نقاشی - خط، جلسه نقد و بررسی آثار نقاشی، جلسه نقد و بررسی آثار گل و مرغ - نگارگری و تذهیب و بزرگداشت استاد احمد ارشاد از جمله برنامه های پیش بینی شده برای فارس از 13 تا 28آبان ماه در تالار حافظ شیراز است.