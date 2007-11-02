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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۲۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

70 درصد فیلم های جشنواره رویش نگاه سطحی به دین داشتند

70 درصد فیلم های جشنواره رویش نگاه سطحی به دین داشتند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مسئول حوزه سینمای معناگرا در بنیاد سینمایی فارابی گفت: اثر دینی باید دارای ارزش‌های فنی و هنری عمیق باشد اما بیش از 70 درصد فیلم های ارائه شده در جشنواره رویش نگاهی سطحی به مقوله دین داشتند.

عبدالله اسفندیاری در حاشیه برگزاری سومین جشنواره فیلم کوتاه رویش در مورد معیار انتخاب آثار در این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: 70 درصد فیلم‌ها نگاهی سطحی، پیش پا افتاده و کم‌ارزش به مقوله دین داشتند و به قولی سفارشی و فرمایشی کار شده بودند.

وی تصریح کرد: اما در میان آثار رسیده فیلم‌های خوبی هم دیده می‌شد که به فرم و محتوا توجه خاصی کرده بودند.

اسفندیاری تاکید کرد: سفارش‌ دهنده‌های آثار دینی نیز باید‌ آدم‌های عمیق و با درک بالا نسبت به مفاهیم دینی باشند تا آثار عمیق دینی را سفارش بدهند و تولیدکنندگان بر اساس این رویکرد اثری را تولید کنند.

وی یادآور شد: در درجه اول وجوه تکنیکی، فنی و هنری فیلم و این‌ که یک اثر باید دارای ارزش‌های فنی و هنری باشد، مورد نظر است.

عضو هیئت انتخاب جشنواره گفت: اگر برای فیلمی موضوع مهمی انتخاب شود ولی به لحاظ هنری و تکنیکی بی‌ارزش باشد، فیلم‌ساز نه‌ تنها قابل تشویق نیست بلکه باید تنبیه هم شود.

وی گفت: من در انتخاب آثاردر مرحله اول مجموعه وجوه تکنیکی و هنری را مد نظر قرار داده‌ام.

اسفندیاری در ادامه بیان داشت: در مرحله دوم تناسب فرم و محتوا یعنی هماهنگی موضوع و بیان، در نهایت هم جزئیاتی مثل کارگردانی خوب، نوآوری، خلاقیت و بازیگری خوب و . . . مورد نظر بوده است.
کد مطلب 579328

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