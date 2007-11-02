قابلیت های کشاورزی روستاهای مازندران ناشناخته مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت عصر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در محل فرمانداری نوشهر افزود: بخش کجور شهرستان نوشهر پتانسیل بکر گردشگری و کشاورزی است که مورد اغفال مانده است.

وی خاطر نشان کرد: بخش های کیاسر، چهاردانگه، دودانگه و هزار جریب ساری و چندین روستاهای مازندران با مدیریت اساسی می تواند اقتصاد کشاورزی و رونق اقتصادی را برای کشاورزان به همراه داشته باشد.

استاندار مازندران با اشاره به ابتکار دولت نهم در ایجاد سفرهای استانی اظهار داشت: مسئولین استانی نیز با سفر به شهرستان های استان ضمن آشنایی با موانع و مشکلات منطقه، سند توسعه شهرستان را مورد ارزیابی و تصویب قرار می دهند.

شفققت با بیان اینکه ساماندهی رودخانه ها و بهسازی کانال های شهرستان نوشهر باید در اولویت فعالیت های مسئولین منطقه قرار گیرد تصریح کرد: ناکافی بودن تامین آب منطقه مشکلات بسیاری را برای کشاورزان ایجاد کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اعتبارات پیشنهادی تملک دارایی های مازندران در سال 87 اشاره کرد و افزود: 170 میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های مازندران مربوط به سال آینده است.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی اظهار داشت: توسعه هدفی مطلوب و رشد شاخص های اجتماعی و اقتصادی در استان را به همراه دارد.

انوشیروان محسنی بندپی با اشاره به اینکه راهها مهم ترین عامل زیرساخت توسعه هر بخش، شهر و منطقه است تصریح کرد: توسعه بندر نوشهر یکی از شاهرگهای اساسی اشتغال شهرستان است.

وی نیزبه افزایش حمل کالا در بندر نوشهر از یک و نیم میلیون تن به سه میلیون تن اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی نیروگاه 500 مگاواتی نوشهر با حضور وزیر نیرو آغاز می شود.

محسنی یادآور شد: مجتمع فرهنگی ورزشی 25 هزار نفری نوشهر به زودی در بحش مرکزی نوشهر احداث خواهد شد.