ديدار جمع زيادي از فرماندهان وكاركنان نيروي هوائي با رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاري مهرحضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار پايداري و ايستادگي ملت ايران بر آرمانهاي انقلاب و اصول خود را علت اصلي تمام فشارها بر نظام جمهوري اسلامي ارزيابي و تاكيد كردند: ملت ايران اراده كرده مستقل بماند و با تكيه بر ايمان و روحيه مجاهدت خود اين مسير را در 25 سال گذشته با موفقيت طي نموده و در آينده نيز با استحكام بيشتر اين راه را قدرتمندانه ادامه خواهد داد.

مقام معظم رهبري از اقدام شجاعاته و پرخطر جمعي از پرسنل نيروي هوايي درنوزدهم بهمن سال 57 بعنوان حركتي عظيم و ماندگار درتاريخ ياد و خاطرنشان كردند: نيروي هوايي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون نيز بر آن اقدام شجاعانه خود پاي فشرده ودر مقاطع مختلف به اثبات رسانده است كه تصميم دارد همچنان پيشرو بماند.

ايشان، سازماندهي نيروي هوايي و بخشهاي مختلف ارتش در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ، نقش آفريني نيروي هوايي در هشت سال دفاع مقدس وتلاش اين نيرو در بازسازي و بهينه سازي تجهيزات پروازي را از جمله اقدامات اعجاب برانگيز و بسيار مهم نيروي هوايي در 25 سال گذشته دانستند و افزودند: نيروي هوايي با ايستادگي در مقاطع مهم و حساس و پافشاري بر تصميم و اراده خود ، خدمت بزرگي به كشور و نظام اسلامي انجام داده و امروز مسئوليت سنگين ادامه اين مسير برعهده كاركنان جوان اين نيرو است.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به پافشاري ملت ايران براي مستقل ماندن واتهامات گوناگون بر ضد اين ملت و نظام جمهوري اسلامي تاكيد كردند: قدرتهاي استكباري و در راس آنها آمريكا كه اكنون مدعي حقوق بشر ، دموكراسي و آزادي هستند ، پنجاه سال از رژيم ديكتاتوري پهلوي حمايت كردند و اكنون نيز از رژيم هاي صددرصد ديكتاتور پيشتيباني مي نمايند.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه اين فشارها تا زماينكه قدرتها استكباري از ملت ايران مايوس شوند ادامه خواهد داشت افزودند: زمان ياس دشمنان هنگامي خواهد بود كه احساس كنند روند تحرك و تقويت خويشتن و عزم مستقل ماندن در جمهوري اسلامي توقف ناپذير است.

ايشان نقش دانشمندان ، دانشگاهيان و سياستمداران را در ايجاد اين ياس در دشمنان، مهم ارزيابي و خاطرنشان كردند: نيروهاي مسلح نيز با تقويت سازماندهي و برنامه ريزي براي نو آوري و ارتباط با بخشهاي دانشگاهي و صنعتي در كنار تربيت نيروهاي با ايمان مي توانند در اين عرصه نقش مهمي ايفا نمايند.

در ابتداي اين ديدار امير سرتيپ پرديش فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ضمن ارايه گزارش از تلاش كاركنان اين نيرو در جهت خودكفايي و بهره گيري بهينه از توانايي هاي علمي و تخصصي دانشگاهها و مراكز صنعتي گفت: بازسازي و بهينه سازي سامانه هاي آفندي و پدافند بويژه طراحي و ساخت سامانه هاي مختلف ناوبري ليرزي ، رادار ثانويه، رادار ملي و مكان يابي رادارهاي جديد از جمله اقدامات و نوآوريهاي كاركنان پرتلاش نيروي هوايي است.

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