16 هزار داوطلب در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور ثبت نام کردند

دکتر محمد رضوانی رئیس مرکز پیشرفته آزمون محور دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان 15 هزار نفر از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور و یک هزار نفر از طریق دانشگاه پیام نور ثبت نام کردند.

دانشگاه پیام نور امسال برای اولین بار برای پرکردن ظرفیت های دانشگاه از داوطلبان کنکور سراسری سال های 84-85-86 که در مرحله اول پذیرفته شده و در مرحله نهایی نتوانستند پذیرش شوند در 17 رشته آزمون محور ثبت نام به عمل آورده است.

این دوره ها هیچ تفاوتی با دوره های دیگر دانشگاه پیام نور نداشته و فقط کلاس حضوری برای این دانشجویان برگزار نمی شود ولی مجموعه کتاب، فیلم و الواح فشرده و هر آنچه به عنوان وسایل آموزشی مورد نیاز باشد برای این دانشجویان فراهم می شود.

برنامه درسی داوطلبان آزمون محور از طریق شبکه آموزشی سیما ارائه می شود.