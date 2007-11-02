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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۲۸

16 هزار داوطلب در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور ثبت نام کردند

16 هزار داوطلب در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور ثبت نام کردند

رئیس مرکز پیشرفته آزمون محور دانشگاه پیام نور اعلام کرد: 16 هزار داوطلب در دوره های آزمون محور دانشگاه پیام نور در سال جاری تحصیلی ثبت نام کردند.

دکتر محمد رضوانی رئیس مرکز پیشرفته آزمون محور دانشگاه پیام نور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از مجموع ثبت نام کنندگان 15 هزار نفر از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور و یک هزار نفر از طریق دانشگاه پیام نور ثبت نام کردند.

دانشگاه پیام نور امسال برای اولین بار برای پرکردن ظرفیت های دانشگاه از داوطلبان کنکور سراسری سال های 84-85-86 که در مرحله اول پذیرفته شده و در مرحله نهایی نتوانستند پذیرش شوند در 17 رشته آزمون محور ثبت نام به عمل آورده است.

این دوره ها هیچ تفاوتی با دوره های دیگر دانشگاه پیام نور نداشته و فقط کلاس حضوری برای این دانشجویان برگزار نمی شود ولی مجموعه کتاب، فیلم و الواح فشرده و هر آنچه به عنوان وسایل آموزشی مورد نیاز باشد برای این دانشجویان فراهم می شود.

برنامه درسی داوطلبان آزمون محور از طریق شبکه آموزشی سیما ارائه می شود.

کد مطلب 579333

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