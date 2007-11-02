‪به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ۳۰‬ سناتورآمریکایی شامل ‪ ۲۹‬دموکرات و یک مستقل، طی نامه‌ ای به بوش، درباره لفاظی‌های "تحریک برانگیز" دولت بوش ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که وی هیچ اختیاری درباره اقدام نظامی علیه ایران ندارد.

در نامه یاد شده که به امضای ‪ ۳۰‬سناتور، از جمله "هیلاری کلینتون" و "جوزف بایدن" نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا رسیده، آمده‌ است : مایلیم تاکید کنیم هیچ اختیاری از طریق کنگره برای اقدام نظامی یکجانبه به رئیس جمهور واگذار نشده ‌است.

در نامه یاده شده همچنین هشدار داده شده در تصمیمی که در ماه سپتامبر توسط سنای آمریکا به تصویب رسید و طی آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در لیست گروه های تروریستی آمریکا قرار گرفت؛ نباید به عنوان دستاویزی برای جنگ مورد استفاده قرار گیرد.

در همین رابطه، "جیم وب" سناتور ایالت ویرجینیا گفت : این لفاظی‌ها، بی ‌ثمر و تحلیل برنده تلاشها برای از بین بردن تنشها با ایران از طریق دیپلماسی است.

"چاک هاگل" سناتور جمهوریخواه که از منتقدان سرسخت سیاستهای دولت آمریکا است؛ نیز طی هفته گذشته با ارسال نامه ‌ای به بوش، گشودن باب مذاکره مستقیم با ایران را درخواست کرده بود.

به گزارش مهر، با آنکه کارکنان دفتر بوش وجود و ارسال این نامه را تایید کرده‌اند، اما از انتشار یک نسخه از کپی آن خودداری کردند.

بر اساس این گزارش، هر چند لزوم مذاکره با ایران و تغییر سیاستهای جاری آمریکا در برابر تهران بارها به بوش یادآوری شده اما رئیس جمهور آمریکا همچنان خواهان وارد کردن فشار بر ایران است و هفته گذشته نیز در اقدامی یکجانبه به سبب مخالفت جامعه جهانی با این رویکرد، تحریمهایی را علیه کشورمان اعمال کرد.