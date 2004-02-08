روابط ليبي با انگليس وارد مرحله جديدي خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالرحمن شلقم وزير امور خارجه ليبي (دبير كميته عمومي تماس هاي خارجي) فردا دوشنبه وارد لندن مي شود تا به سالها سردي در روابط دو كشور پايان دهد. دفتر نخست وزير انگليس نيز اعلام كرد كه توني بلر عصر سه شنبه در دفتر خود با شلقم ديدارخواهد كرد. شلقم همچنين با جك استراو وزير امور خارجه انگليس ديدار و گفتگو خواهد كرد.

انگليس روابط ديپلماتيك خود را در پي قتل يك افسر انگليسي درمقابل سفارت ليبي در لندن در سال 1984 قطع كرد،اين افسر انگليسي درجريان اعتراض معارضان لبيايي به قتل رسيد. درانگليس اين ترديد وجود دارد كه افسرانگليسي بر اثر شليك گلوله از داخل سفارت ليبي به قتل رسيده است اما ابهامات اين حادثه همچنان برجا مانده است.

ديدار وزير امور خارجه ليبي با مسوولين انگليسي براي برداشتن آخرين موانع از سرراه عادي سازي كامل روابط دو كشور انجام مي شود.

بخش اعظم مسائل و مشكلات ميان دو كشور در نشست هاي محرمانه و شبه سري ميان مسوولين امنيتي وكارشناسان فني دو كشور حل و فصل شد كه آخرين نشست چند شب پيش درمقر وزارت امور خارجه انگليس در لندن برگزارشد.

از سوي ديگر منابع انگليسي وجود هر برنامه اي از سوي توني بلر نخست وزير اين كشور براي سفر به ليبي در خلال سال جاري ميلادي را بعيد دانستند. اين در حالي است كه سفارت انگليس در طرابلس پيش بيني كرده بود كه توني بلر براي اولين بار درخلال شش ماه آينده به ليبي سفر كرده و با معمر قذافي ديداروگفتگو كند.

منابع انگليسي افزودند مسوولين انگليسي به نيابت از اتحاديه اروپا با هيات ليبيايي در مورد مساله شش تبعه بلغارستاني شامل يك پزشك و پنج پرستار كه دريكي از زندان هاي بنغازي در ليبي به اتهام جاسوسي براي سازمان سيا آمريكا و موساد اسراييل و انتقال ويروس ايدز به 400 كودك ليبيايي زنداني هستند، گفتگو خواهند كرد.