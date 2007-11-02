پیشنهاد هسته ای شورای همکاری خلیج فارس به ایران؛ غنی سازی در یک کشور بی طرف

ایجبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل در گفتگو با مجله " میدل ایست اکونومیک دایجست" در لندن گفت : ما راه حلی پیشنهاد کردیم مبنی بر ایجاد کنسرسیومی برای تمام کشورهایی که از اورانیوم غنی شده در خاورمیانه استفاده می کنند.



وی افزود : این کنسرسیوم اقدام به توزیع اورانیوم غنی سازی شده براساس نیازها خواهد کرد و سوخت مورد نیاز تمام نیروگاه ها، را تامین خواهد کرد و تضمین خواهد داد که این اورانیوم غنی شده هرگز در راه ساخت سلاح هسته ای به کار نخواهد رفت.



فیصل گفت : ایران، این پیشنهاد را که قابل توجه خوانده، بررسی می کند.



وی افزود : ما به بررسی این مسئله با ایرانی ها ادامه می دهیم و آنها را ترغیب می کنیم که تنها از دیدگاه نیازهای ایران به انرژی به این مسئله نگاه کنند، بلکه از منظر منافع و مصالح امنیتی در منطقه به آن نگاه کنند.



سعود الفیصل تاکید کرد : ایالات متحده هیچ ارتباطی با این پروژه ندارد،اما گمان نمی کنم آنها این پیشنهاد را که می تواند یکی از بزرگترین عناصر تنش میان غرب و ایران را حل کند، رد کنند.



وزیرامور خارجه عربستان گفت : بر اساس این طرح که اعضای شورای همکاری(بحرین، عربستان، کویت،عمان، قطر و امارات) آماده کرده اند؛ تاسیسات غنی سازی اورانیوم دریک کشور بی طرف خارج از منطقه ساخته خواهد شد؛ وی سوئیس را به عنوان یک کشور بی طرف مثال زد.



فیصل گفت : این تاسیسات سوخت هسته ای تولید خواهد کرد تا کنسرسیوم، مسئولیت تحویل آن را به کشورهای خاورمیانه که برای استفاده از انرژی هسته ای تلاش می کنند، قرار دهد.



وی افزود : کشورهای متعددی در منطقه خاورمیانه برای رفع نیازهای روز افزون خود به انرژی، برای دستیابی به انرژی هسته ای تلاش می کنند.



جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که غنی سازی اورانیوم را بر اساس قوانین بین المللی و با توجه به عضویت این کشور در آژانس بین المللی انرژی اتمی حق مشروع و قانونی خود می داند.

پیش از این نیز،پیشنهادهایی درباره ایجاد کنسرسیومی درباره غنی سازی اورانیوم ارائه شده بود.