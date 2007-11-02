تیم ملی ایران آماده حضور در جمع بهترینهای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پومسه (اجرای فرم) تکواندو ایران 15 روز پیش برای حضور در این دوره از رقابتها راهی کره جنوبی شد و در این مدت در شهر "سوان" زیر نظر "شین چال کانگ" سرمربی کره ای خود تمرینات نهایی را به انجام رسانید.

سید حسین عباسی دبیر فدراسیون تکواندو که در کره جنوبی به سر می برد در مورد تیم ملی به خبرنگار مهر گفت: این تیم شرایط بسیار خوبی دارد. تمام نفرات تیم در شرایط بسیار خوبی هستند و در مدتی که در کره حضور دارند زیر نظر کانگ مرحله نهایی تمرینات را به خوبی پشت سر گذاشته و با رفع نقط ضعف خود اکنون مترصد شروع مسابقات هستند.

قابل ذکر است که تیم ملی ایران که عنوان نایب قهرمانی دوره پیش را در اختیار دارد، صبح امروز به وقت تهران سوان را به مقصدشهر "این چوان " محل برگزاری مسابقات ترک کرد تا از روز یکشنبه کار خود را در دومین دوره این رقابتها آغاز کند.