علی اصغر سلطانیه که در پایان مذاکرات ایران و آژانس بر سر موضوع سانتریفیوژها در تهران که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، در پاسخ به این سئوال که با پایان یافتن مذاکرات سانتریفیوژهای نوع 1 و 2، موضوع بعدی مذاکرات ایران و آژانس چیست و از چه زمانی آغاز خواهد شد، گفت: طبق مدالیته تدوین شده، در پی تکمیل مذاکرات در خصوص سانتریفیوژها و تایید رفع ابهامات آژانس در گزارش دکتر البرادعی مدیر کل، دور بعدی مذاکرات ایران و آژانس بعد از نشست ماه نوامبر شورای حکام (اول و دوم آذر) با موضوع "منشا آلودگی های اورانیومی در دانشکده فنی دانشگاه تهران" آغاز خواهد شد.

طرح اقدام به عنوان طرح پیشنهادی ایران در مذاکرات اوایل تیرماه علی لاریجانی مذاکره کننده ارشد ایرانی با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 1+5 به تصویب طرفین رسید.

طبق این طرح، کلیه ابهامات باقی مانده در برنامه هسته ای ایران به شش محور"پلوتونیوم"، "سانتریفیوژهای P1 وP2 "، " منشا آلودگی های اورانیومی دردانشکده فنی دانشگاه تهران"، "نیمکره فلزی"، "پلوتونیوم 210"و "معدن گچین" تقسیم و مقرر شد آژانس در پایان دریافت اطلاعات هر مرحله در گزارش رسمی رفع کامل ابهام از موضوع را اعلام کند و در پی آن مرحله بعدی آغاز شود.

همچنین دراین سند که به امضای لاریجانی و البرادعی رسید، مقرر شد با پایان یافتن کلیه ابهامات تا پایان سال جاری میلادی (اوایل دی ماه)، هیچ سئوال تازه ای در برنامه هسته ای ایران مطرح نشود و پرونده ایران که از یک سال و نیم پیش با فشار آمریکا به شورای امنیت فرستاده شده است، در آژانس به روال عادی باز گردد.

موضوع پلوتونیوم به عنوان مرحله اول طرح اقدام در مذاکرات مرداد ماه ایران و آژانس مورد بررسی قرار گرفت و با اعلام رسمی رفع ابهام ازاین موضوع درگزارش 8 شهریورمحمد البرادعی، طرفین برای اجرای مرحله دوم یعنی موضوع سانتریفیوژ های P1 وP2 گام برداشتند.

بررسی موضوع سانتریفیوژها با مذاکرات کارشناسی طرفین در دوم مهرماه آغاز شد و با مذاکرات اولی هاینونن معاون مدیر کل آژانس و جواد وعیدی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در 17 مهرماه در تهران ادامه یافت.

دور بعدی مذاکرات کارشناسی در این خصوص اول آبان انجام شد و مرحله تکمیلی آن با مذاکرات چهار روزه هاینونن و وعیدی که از دوشنبه این هفته تا پنجشنبه در تهران برگزار شد، پایان یافت.

جواد وعیدی درپایان این مذاکرات درگفتگو با خبرنگار مهراز رضایت طرفین از آن خبر داد و اعلام کرد که تهران همه اطلاعات مورد درخواست آژانس را ارایه کرده است و اکنون منتظر تایید رفع کلیه ابهامات در گزارش آتی محمد البرادعی است.

گزارش محمد البرادعی 24 آبان ماه (15 نوامبر) در اختیار اعضای شورای حکام قرار خواهد گرفت و این شورا طبق برنامه، 1 و 2 آذرماه ( 22 و 23 نوامبر) در مقر آژانس بین المللی اتمی در وین تشکیل جلسه خواهد داد.