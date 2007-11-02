خاورمیانه می تواند موازنه قدرت جهان را تغییر دهد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، امیر احمد میقانی در افتتاح کنگره سرداران و 1400 شهید ارتش استان مرکزی در مصلای قدس اراک افزود: موقعیت راهبری منطقه خاورمیانه بازیگران عرصه بین‌الملل را به خود جلب می‌کند و برنامه های متعددی برای دستیابی به این منطقه طراحی می کنند و همواره در سودای خاورمیانه هستند .

امیر سرتیپ میقانی عنوان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم این منطقه یکی از عناصر درگیری و کشمکش بین قدرتهای سلطه‌گر برای تسلط بر کشورهای منطقه است و قدرتهای بزرگ منافع درازمدت خود را به نوعی با سرنوشت این منطقه در یک راستا می‌دانند .

وی تصریح کرد: از بین همه قدرتهای سلطه‌گر آمریکا بیشترین ابزار و وسایل را برای حاکمیت در منطقه خاورمیانه فراهم کرده بود اما ورود انقلاب اسلامی به صحنه باعث شد که معادلاتشان در هم ریزد .

میقانی اضافه کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و سیاسیت مستقل کشور ما با شعار نه شرقی نه غربی باعث شد که دشمنی مستکبرین با ملت بزرگ ما بیشتر شود و برخوردهای خشنی را با ملت بزرگ ما داشتند که این برخوردها چهره خود را در ترور مردان بزرگ این مرز و بوم و دیگر توطئه‌ها نشان داد .

وی گفت: انقلاب اسلامی فلسفه سیاسی حاکم بر غرب را به شدت به چالش کشیده و همین طور این شکستهای خفت بار که نصیب نیروهای مستکبرین در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین شده همه به خاطر روح انقلاب اسلامی در این منطقه است .

میقانی افزود: انقلاب اسلامی با قدرت فرهنگی خود باعث شد که ابعاد دیگر قدرت ملی ما هم ارتقاء پیدا کند و ما در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی ارتقاء پیدا کردیم .

وی یادآور شد: ارتش در گذشته وابسته به خارج بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با گام برداشتن در مسیر خودکفایی برتوانایی های داخلی تکیه دارد و از موشک و هواپیما و هر تجهیزات دیگری را خود می سازد .

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به اینکه با تاکید بر اینکه قادر به دفع توطئه های خشن استکبار هستیم، اضافه کرد: مستکبرین تصورشان بر این بود که می ‌توانند با تحمیل جنگ سرنوشت این ملت را رقم بزنند و لذا در طول هشت سال دفاع مقدس، جنگی را به ما تحمیل کردند که یک طرف آن زورگویان و مستکبرین ضد دین و در طرف دیگر ملتی سلحشور، موحد و تحت رهبری حکیمانه ولی فقیه حضور داشت .

وی عنوان کرد: عزت و جایگاه ایران در دنیا مدیون و مرهون شهدا، ایثارگران و خانواده‌های این بزرگان است .

میقانی همه داشته های کشور را ناشی از جانبازی شهدا و ایثار ایثار گران خواند و افزود: اگر ایثار ایثارگران، مقاومت رزمندگان و شهادت طلبی شهدا نبود سرنوشت جنگ به شکل دیگری رقم می‌خورد .