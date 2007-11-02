هیئت های مذهبی در راستای تعالی انسان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد صارمی زاده ظهر امروز در جلسه هیئت های مذهبی استان اظهار داشت: زمانی که در هیچ کجای دنیا خبری از تشکل های مردم نهاد نبوده است در صدر اسلام و بعد از شهادت امام حسین (ع) و نهضت سرخ عاشورا مردم در قالب تشکل ها و هیئت مذهبی هر ساله پیام رسان، مروج و مبلغ فلسفه عاشورا و احکام متعالی دین اسلام بوده اند.

وی با تاکید بر جنبه مردمی و خود جوش بودن هیئت های مذهبی از بطن جامعه گفت: این هیئت ها هر ساله و در مراسم مختلف مذهبی به عنوان رسانه های مذهبی و دینی امر تبلیغ و ترویج احکام دینی و ارزش های الهی را انجام می دهند و در دنیای امروز که موج لائیسم و سکولارسیم توسط دنیای استکبار در جهان ایجاد شده و شکل جدیدی به خود گرفته حضور هیئت ها مذهبی در صحنه یک نیاز ضروری برای جامعه ما محسوب می شود.

در این جلسه مقرر شد در زمینه برخی مشکلات هیئت های مذهبی لرستان از جمله مشکل سوخت وسایل موتوری از طریق استانداری مساعدتهای لازم به عمل آید.