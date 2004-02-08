75 درصد پرونده هاي خانوادگي به صدور حكم عدم سازش منجر مي شود

فاطمه رنجبر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : اكثر والديني كه به دادگاه خانواده مراجعه مي كنند ديگر حاضر نيستند به زندگي مشترك خود ادامه دهند و فقط به اميد جدا شدن از يكديگر به دادگاه مراجعه كنند و فقط تعداد محدودي از آنان تحت تاثير مشاوره قرار مي گيرند و دوباره به زندگي خود ادامه مي دهند .

وي با اشاره به اينكه تعداد طلاق هاي انجام شده در دادگاه مشخص نمي شود ، ادامه داد : پس از صدور گواهي عدم سازش از سوي قاضي صيغه طلاق انجام مي شود اما ممكن است حتي پس از صدور گواهي عدم سازش والدين به زندگي خود ادامه دهند بنابراين تعداد طلاق هاي قطعي والديني كه پس از حكم عدم سازش از دادگاه خارج مي شوند ، مشخص نيست.

معاون دادگاه خانواده خاطر نشان كرد : قضات دادگاههاي خانواده سعي مي كنند تا در حد توان والدين را از جدايي بازدارند اما امروزه اكثر والدين حاضر به ادامه زندگي نيستند ، بنابراين متاسفانه امروزه در دادگاههاي خانواده بيشتر شاهد جدايي اكثر والدين از يكديگر هستيم و در نهايت روز به روز اين آمار افزايش پيدا مي كند .