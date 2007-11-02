آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از فردا / برگزاری آزمون در10 بهمن

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون کد رشته های مختلف کنکور ارشد در صبح و بعد ازظهر روزهای 10، 11، 12 و 13 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: بر اساس ضوابط، دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون (شماره 1) علاوه بر اینکه بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود، به تعداد متقاضیان این آزمون چاپ و تکثیر می شود و از ساعت 9 صبح شنبه 13 آبان ماه تا پایان 30 آبان ماه از طریق باجه های پستی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: هر داوطلب ضرورت دارد پس از مطالعه اطلاعیه پیک سنجش، در صورت واجد شرایط بودن به نزدیکترین باجه پستی مراجعه و مدارک ثبت نام را پس از پرداخت 72 هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام، کارت اعتباری و دفترچه راهنمای شماره 1 را دریافت کنند. باجه های پستی همچنین مبلغ 4 هزار ریال را به منظور تأمین هزینه توزیع مدارک دریافت می کنند.

توکلی به مهر گفت: داوطلبان می توانند پس از دریافت کارت اعتباری با وارد کردن شماره رمز و سایر اطلاعات کارت اعتباری نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس ضوابط، داوطلبانی که متقاضی شرکت در آزمون هستند در صورت تمایل می توانند از میان کد رشته هایی که به صورت شناور معرفی شده اند، رشته ای را به عنوان انتخاب دوم انتخاب کنند. برای شرکت در رشته دوم نیز باید مبلغ 72 هزار ریال پرداخت شود. کارت اعتباری برای رشته دوم نیز همزمان با کارت اعتباری رشته اول به داوطلب ارائه می شود.

دکتر حسن خالقی معاون آموزشی وزارت علوم نیز در گفتگو با مهر از رشد 25 در صدی ظرفیت کارشناسی ارشد در کنکور سال آینده خبر داد و گفت: وزارت علوم برای ظرفیت کارشناسی ارشد پذیرش 45 هزار دانشجو را پیش بینی می کند.