آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از فردا / برگزاری آزمون در10 بهمن

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون کد رشته های مختلف کنکور ارشد در صبح و بعد ازظهر روزهای 10، 11، 12 و 13 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.
معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: بر اساس ضوابط، دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون (شماره 1) علاوه بر اینکه بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود، به تعداد متقاضیان این آزمون چاپ و تکثیر می شود و از ساعت 9 صبح شنبه 13 آبان ماه تا پایان 30 آبان ماه از طریق باجه های پستی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: هر داوطلب ضرورت دارد پس از مطالعه اطلاعیه پیک سنجش، در صورت واجد شرایط بودن به نزدیکترین باجه پستی مراجعه و مدارک ثبت نام را پس از پرداخت 72 هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام، کارت اعتباری و دفترچه راهنمای شماره 1 را دریافت کنند. باجه های پستی همچنین مبلغ 4 هزار ریال را به منظور تأمین هزینه توزیع مدارک دریافت می کنند.
توکلی به مهر گفت: داوطلبان می توانند پس از دریافت کارت اعتباری با وارد کردن شماره رمز و سایر اطلاعات کارت اعتباری نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نام اقدام کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس ضوابط، داوطلبانی که متقاضی شرکت در آزمون هستند در صورت تمایل می توانند از میان کد رشته هایی که به صورت شناور معرفی شده اند، رشته ای را به عنوان انتخاب دوم انتخاب کنند. برای شرکت در رشته دوم نیز باید مبلغ 72 هزار ریال پرداخت شود. کارت اعتباری برای رشته دوم نیز همزمان با کارت اعتباری رشته اول به داوطلب ارائه می شود.
دکتر حسن خالقی معاون آموزشی وزارت علوم نیز در گفتگو با مهر از رشد 25 در صدی ظرفیت کارشناسی ارشد در کنکور سال آینده خبر داد و گفت: وزارت علوم برای ظرفیت کارشناسی ارشد پذیرش 45 هزار دانشجو را پیش بینی می کند.
وی اظهار داشت: بدین ترتیب این وزارتخانه تلاش می کند با برنامه ریزی، برای ظرفیت کارشناسی ارشد سال آینده، با احتساب پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان که بدون آزمون وارد دانشگاه می شوند، 37 هزار و 500 دانشجو را از طریق آزمون سازمان سنجش پذیرش کند که از این میزان تا کنون پذیرش 35 هزار نفر قطعی و بیش از آن تا مرز 37 هزار و 500 نفر در دست بررسی است.
معاون آموزشی وزارت علوم، گفت: در صورت پذیرش 37 هزار و 500 نفری دانشجوی کارشناسی ارشد در کنکور 1387، رشد ظرفیت در این مقطع نسبت به سال گذشته 25 درصد خواهد شد. این در حالی است که طبق برنامه چهارم توسعه، تحصیلات تکمیلی باید سالانه 15 درصد رشد داشته باشد و تحقق رشد 20 تا 25 درصدی تلاش در راستای پیشگام بودن از برنامه است.
خالقی گفت: ظرفیت 37 هزار و 500 نفری کنکور ارشد شامل دانشگاههای روزانه، شبانه و سایر دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم می شوند. همچنین پیش بینی می شود در سال آینده رشد ظرفیت دانشجوی کارشناسی ارشد در دوره روزانه بیشتر از شبانه باشد.
وی با اشاره به بخش غیردولتی در زمینه رشد تحصیلات تکمیلی گفت: با احتساب بخش غیردولتی و دانشگاه آزاد برآورد وزارت علوم از کل ظرفیتها برای دوره کارشناسی ارشد بیش از 45 هزار نفر است.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: البته وضعیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تا کنون به طور مشخص نهایی نشده است اما پیش بینی می کنیم، در این بخش نیز در حدود 7 تا 8 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش شوند.
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