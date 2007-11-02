به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید رضا دهناد شامگاه پنج شنبه در کارگروه تخصصی نمایشگاههای لرستان در خرم‌آباد افزود: قرار است کار احداث این نمایشگاه در زمینی به وسعت یک هزار و 300 متر مربع تا پایان ماه جاری در خرم‌آباد آغاز شود.

وی ضمن ضروری دانستن ایجاد نمایشگاه برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی لرستان اظهار داشت: در صورت حمایت و همکاری مسئولان تا پایان اردیبهشت ماه سال 87 این نمایشگاه به بهره برداری می‌رسد.

دهناد با بیان اینکه احداث و تاسیس نمایشگاه دایمی گامی مهم در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی استان است، افزود: با این اقدام زمینه ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات در بخش های مختلف صنعت و معدن، بازرگانی و کشاورزی در استان فراهم و بستر توسعه و رونق اقتصادی مهیا خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان افزود: به منظور توسعه فعالیت‌های نمایشگاهی دراین استان همچنین ساخت یک نمایشگاه بین‌المللی دراستان در دست مطالعه است.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان نیزگفت: این سازمان‌آمادگی دارد برای ایجاد نمایشگاه اقدامات لازم را جهت دریافت اعتبارات بلاعوض از وزارت بازرگانی را انجام دهد .

حجت‌الله بیرانوند افزود: ایجاد نمایشگاه علاوه برتوسعه اقتصادی استان، زمینه مناسبی برای ارایه توانمندیهای فراوان لرستان را فراهم می‌کند.

در این جلسه مقرر شد سازمان بازرگانی لرستان برای احداث نمایشگاه دائمی توانمندی های استان در راستای جذب اعتبارات بلاعوض از محل مشوق های صادراتی سازمان توسعه و تجارت ایران اقدام و پیگیری های لازم را به عمل آورد.