به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری ABU اعلام کرد، تاتسویا ناکامورا، مدیر بخش فنی ABU گفت: "شش کشور از جمله ژاپن، چین، ویتنام و نپال در ساخت این فیلم شرکت دارند که با توجه به اهمیت آب در آسیا و با نگاه به مسائل مختلف درباره آن ساخته می‌شود."

- کمیته فنی ABU هم پس از بررسی‌های کارشناسی با تصویب چهار طرح ویژه به کار خود پایان داد. این مصوبات عبارتند از: افزایش تعداد اعضای هماهنگ‌کننده فرکانس‌های موج کوتاه، تعیین اسپانسرهای جوایز ABU در سال آینده، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مهندسی برای اجرای پروژه‌های توسعه و گسترش به دیگر اعضا از سوی کشورهای بزرگ و پیشرو مثل ایران و ایجاد یک مرکز تولید درآمدزایی منافع در داخل کمیته فنی.

- دیوید استلی، دبیر کل ABU در حاشیه دیدار نمایشگاه دستاوردهای فنی سازمان صدا و سیما گفت: "دستاوردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قابل ستایش است."

- محمدرضا سعیدآبادی، نماینده سازمان صدا و سیما در شورای عالی اجرایی ABU گفت: "در این شورا موضوعاتی چون حق عضویت، پذیرش اعضای جدید، حق پخش مستقیم رویدادهای ورزشی و مشکلات آن بررسی و تصمیماتی گرفته شد."

- جان بارتن، رئیس کمیته ورزشی اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه گفت: "برقراری مزایده برای حق پخش مسابقات المپیک وجهانی، خلاف اهداف منشور کمیته بین‌الملل المپیک و اصول پایه‌ای و اخلاقی است."

- اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه اجلاس ABU گفت: "اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه باید نقشی بسیار مهم‌تر از امروز در مدیریت رسانه‌های دنیا ایفا کند."