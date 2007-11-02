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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

مستند "بحران آب در آسیا" ساخته می‌شود

فیلم مستند "بحران آب در آسیا" تا پایان ماه جاری میلادی با همکاری شش کشور عضو ABU ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری ABU اعلام کرد، تاتسویا ناکامورا، مدیر بخش فنی ABU گفت: "شش کشور از جمله ژاپن، چین، ویتنام و نپال در ساخت این فیلم شرکت دارند که با توجه به اهمیت آب در آسیا و با نگاه به مسائل مختلف درباره آن ساخته می‌شود."

- کمیته فنی ABU هم پس از بررسی‌های کارشناسی با تصویب چهار طرح ویژه به کار خود پایان داد. این مصوبات عبارتند از: افزایش تعداد اعضای هماهنگ‌کننده فرکانس‌های موج کوتاه، تعیین اسپانسرهای جوایز ABU در سال آینده، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مهندسی برای اجرای پروژه‌های توسعه و گسترش به دیگر اعضا از سوی کشورهای بزرگ و پیشرو مثل ایران و ایجاد یک مرکز تولید درآمدزایی منافع در داخل کمیته فنی.

- دیوید استلی، دبیر کل ABU در حاشیه دیدار نمایشگاه دستاوردهای فنی سازمان صدا و سیما گفت: "دستاوردهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قابل ستایش است."

- محمدرضا سعیدآبادی، نماینده سازمان صدا و سیما در شورای عالی اجرایی ABU گفت: "در این شورا موضوعاتی چون حق عضویت، پذیرش اعضای جدید، حق پخش مستقیم رویدادهای ورزشی و مشکلات آن بررسی و تصمیماتی گرفته شد."

- جان بارتن، رئیس کمیته ورزشی اجلاس اتحادیه رادیو تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه گفت: "برقراری مزایده برای حق پخش مسابقات المپیک وجهانی، خلاف اهداف منشور کمیته بین‌الملل المپیک و اصول پایه‌ای و اخلاقی است."

- اسفندیار رحیم مشایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حاشیه اجلاس ABU گفت: "اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه باید نقشی بسیار مهم‌تر از امروز در مدیریت رسانه‌های دنیا ایفا کند."

کد مطلب 579352

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