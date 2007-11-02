اتحاد ملی و انسجام اسلامی راهبرد موثر در مبارزه با استکبار است/ نظارت مجلس بر بودجه نباید محدود شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید مرتضی نبوی پس از نشست واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین، 13 آبان را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی خواند و اظهار داشت: ‌همان‌گونه که حضرت امام راحل فرمودند تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 58 توسط دانشجویان پیرو خط امام، انقلابی بود بزرگ‌تر از انقلاب اول؛ چرا که مبارزات ملت ایران علیه سلطه و استکبار جهانی وارد مرحله‌ی جدیدی شد و ابعاد جهانی پیدا کرد.

نبوی با بیان این که همه بدبختی‌های ملت‌های جهان زیر سر آمریکاست یادآور شد: 13 آبان نشانگر پیشتازی جوانان ایران اسلامی به ویژه دانش‌آموزان در مبارزه با استکبار جهانی است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز در 13 آبان سال 1357 که توسط رژیم دست نشانده آمریکا به خاک و خون کشیده شدند گفت: در 13 آبان سال 58 دانشجویان ما با هوشیاری و آگاهی که خط حضرت امام گرفته بودند لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و این اقدام دانشجویان پیرو خط امام (ره) ضربه کاری به غول استکبار وارد کرد و آسیب پذیری این قدرت استکباری را در معرض دید جهانیان قرار داد.

نبوی یادآور شد: اکنون ثابت شده است که جریان سلطه حاضر نیست دست از جنایاتش بردارد و به همین دلیل راهی جز مقاومت در برابر استکبار وجود ندارد و آموزه های انبیاء الهی، تجربه انقلاب اسلامی و تجربیات ملت های فلسطین، لبنان و عراق نیز نشان می دهد که مقاومت تنها راه پیروزی است.

راهبرد مقابله با استکبار

وی همچنین به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دانش آموزان و دانشجویان بسیجی اشاره کرد و افزود: یکی از نکات برجسته بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی این است که استمرار راه حضرت امام راحل که راه عزت، اقتدار و استقلال کشور است در گرو معرفت دینی و ایستادگی در برابر زورگویی های استکبار جهانی است.

نبوی تصریح کرد: اگر کسی نسبت به قرآن کریم و آموزه های پیامبر اکرم(ص) آگاهی داشته باشد در می یابد که یک انسان موحد به هیچ وجه زیر بار سلطه نمی رود، روح ایمان به خدا و توحید حکم می کند که انسان در برابر ظلم و استکبار مقاومت کند.

مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: تاکید بر معرفت دینی پشتوانه دستیابی به پیروزی در مبارزه با استکبار است و لازمه مقاومت در برابر استکبار نیز توانمندی می باشد.

نبوی افزود: امروز علم و فناوری معادل توانمندی است و به همین دلیل آمریکا با پیشرفت علمی کشور مخالف است و در برابر دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری صلح آمیز هسته ای مقاومت و تلاش می کند فناوری جدید انحصاری باشد.

وی گفت: امروز روحیه مقاومت مردم انقلابی ایران به ملت های آمریکای لاتین و آفریقا و ملت های منطقه مانند مردم فلسطین، عراق و لبنان سرایت کرده و رئیس جمهور آمریکا منفورترین فرد در بین ملت های منطقه و حتی در بین ملت آمریکاست و چنین شرایطی با مقاومت آگاهانه و مومنانه ملت ایران بدست آمده است.

نبوی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر محتوای شعارهای آمریکا رنگ باخته اظهار داشت: امروز برای ملت های منطقه و جهان مفهوم حقوق بشر، آزادی و دموکراسی آمریکا به ظلم ، تجاوز، اختناق و ضایع کردن حقوق دیگران ترجمه شده است.

وی افزود: معرفت دینی از عناصر تقویت کننده مقاومت در برابر استکبار است و به همین دلیل آمریکا برای تضعیف ایمان مردم می کوشد از طریق رواج لاابالی گری نسل جوان را منحرف کند.

نبوی گفت: اگر آمریکا دیروز می خواست از طریق کاپیتولاسیون برای اتباع خود در ایران مصونیت ایجاد کند امروز در کشور عراق نیز همین مسئله را پیگیری می کنند و لذا مسئولان و مردم عراق هوشیار باشند و زیر بار ننگین کایتولاسیون آمریکایی نروند.

تغییرات در نظام بودجه نویسی و برنامه ریزی

دبیر واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین همچنین با مثبت ارزیابی کردن تغییرات ساختاری در نظام بودجه نویسی و برنامه ریزی کشور گفت: اصلاح ساختار بودجه نویسی و برنامه ریزی یک ضرورت بود اما نکته قابل توجه این است که باید ساختاری چابک تر، کارآمدتر و موثرتر و جایگزین ساختار قبلی شود تا ضمن اصلاح ساز و کارهای تصمیم گیری، تسریع در انجام کارهای اجرایی، انجام شود و با تمرکز زدایی ، اختیارات توام با مسئولیت به مدیران واگذار گردد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وجود تبصره های فراوان در لوایح بودجه در سال های گذشته وقت زیادی از مجلس و دولت می گرفت بدون اینکه خاصیت چندانی داشته باشد که حذف این تبصره ها و تبدیل تبصره های ضروری به قانون دائمی می تواند به شفافیت و عملیاتی بودن بودجه کمک کند.

نبوی یادآور شد: در تحول و ساختار برنامه ریزی و بودجه نویسی و نیز تغییر و تحول مدیران، دولت باید برای مردم روشن کند که این تغییر و تحولات بر مبنای ضابطه و در جهت کارآیی بیشتر است.

وی افزود: اشکال اصلی ساختار بودجه قبلی این بود که بر بودجه بر اساس سلیقه معدود مدیران سازمان برنامه و بودجه اختصاص می یافت ولی تغییر و تحولات انجام شده باید به گونه ای باشد که نظام تصمیم گیری عالمانه جایگزین نظام سلیقه ای سابق شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بودجه باید آنقدر شفاف باشد تا نمایندگان مجلس بدانند چه مقدار بودجه برای انجام چه کاری اختصاص می یابد تا بتوانند به خوبی نظارت کنند، اگر بودجه آنقدر کلی باشد که نمایندگان نتوانند برای چه عملیاتی چه مقدار بودجه اختصاص می یابد به امر نظارت لطمه وارد می شود.

دور دوم سفرهای استانی

مسئول واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین همچنین به موضوع آغاز دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: انجام سفرهای استانی رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت باعث تعامل هر چه بیشتر دولت و مردم و تقویت اتحاد ملی می شود.

وی افزود: دولت حتما سفرهای دور اول را ارزیابی کرده و نقاط ضعف آن را استخراج و برطرف نموده است و در دور دوم سفرهای استانی متناسب با ظرفیت کشور برای رفع مشکلات مردم تصمیم گیری خواهد کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عزل مدیران ناکارآمد نیز اظهار داشت: در مورد تغییر مدیران باید اصل پاسخگویی رعایت و مدیران به وظایف خود عمل کنند و چنان‌چه تشخیص داده شود مدیری توانایی انجام وظیفه را ندارد تغییر او یک امر منطقی خواهد بود؛ ولی باید توجه داشت که مدیران جایگزین با‌تجربه‌تر و متخصص تر از مدیران قبل باشند.

درگذشت قیصر امین پور

نبوی در بخش دیگر سخنانش درگذشت تاثیرانگیز شاعر توانا و حماسه‌پرداز دفاع مقدس قیصر امین‌پور را به مقام معظم رهبری، مردم ایران و خانواده آن مرحوم تسلیت گفت و اظهار داشت: مرحوم امین‌پور که از استادان برجسته دانشگاه بود حق زیادی بر گردن ادبیات و شعر امروز فارسی دارد که امیدواریم نسل جدید انقلاب اسلامی جای خالی او را که از برجستگان ادب ایران بود با نوآوری‌ها، تعهد و خلاقیت خود پر کند.