عادات زندگی اولین مهاجران سواحل جنوبی اقیانوس آرام شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت شناسان دانشگاه دورهام انگلیس با همکاری محققان دانشگاه "اوتاگو" در نیوزلند و دانشگاه ملی استرالیا با تجزیه ترکیبات شیمیایی دندان های 17 اسکلتی که به تازگی در سواحل جنوبی اقیانوس آرام کشف شده اند، به بررسی دوره زندگی این تمدن انسانی پرداختند.

این 17 اسکلت در مقبره هایی که ظاهری غیر طبیعی دارند، در قدیمی ترین گورستان اقیانوس آرام پیدا شدند. این اسکلت ها شاهدهای تمدنی هستند که سه هزار سال قبل به چزایر بخش جنوب غربی اقیانوس آرام مهاجرت کرده اند.

این دانشمندان بین المللی درتحقیقات خود بقایای سایت باستان شناسی " تئوما" در خلیج جنوبی جزیره " افات" واقع در کشور کوچک " وانائوتو" را مورد بررسی قرار دادند.

در سال 2003 در این کشور کوچک بیش از 50 اسکلت سر بریده پیدا شد که جمجمه های آنها در گلدان هایی گذاشته شده بود.

براساس گزارش واشنگتن پست، این دانشمندان با تجزیه ترکیبات شیمیایی دندان های این 17 اسکلت موفق شدند به عادات زندگی و غذایی این جمعیت پی ببرند.

نتایج این تحقیقات که در مجله American Antiquity منتشر شده است، نشان می دهد که بیشتر این اسکلت ها درحالی دفن شده بودند که سر آنها به سمت جنوب گذاشته شده بود و روی بدن یکی از آنها سه جمجمه که داخل بشقاب بود، قرار داشت.

این دانشمندان با کمک تجزیه ایزوتوپ های اکسیژن، کربن و عنصر دو ظرفیتی استرونتیوم موجود در دندان های این اسکلت ها توانستند به اطلاعات مهمی درخصوص عادات غذایی آنها دست یابند.

درحقیقت محققان توانستند با این بررسی دو جمعیت مختلف را در این جزیره شناسایی کنند. گروه پرجمعیت تر یک رژیم غذایی برپایه گیاهان محلی و ماهی داشته اند و به احتمال زیاد بومی بوده اند و گروه کوچکتر که شامل 4 اسکلت هستند، علاوه بر ماهی و سبزیجات از گوشت حیوانات خشکزی هم استفاده می کرده اند.

به گفته این دانشمندان، بسیار عجیب است که جمعیت یک منطق بسیار دور در جنوب شرقی آسیا در سه هزار سال پیش باوجود اینکه به دریا دسترسی کامل داشتند، از توانایی شکار و کشاورزی روی خشکی نیز برخوردار بوده اند.