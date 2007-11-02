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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۸:۳۰

ستاره شلمچه اقتدار مازندران را دو چندان کرد

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان نکاء با اشاره به ماموریت اصلی دولت نهم مبنی بر پاسداری از ارزش های شهداء اظهار داشت: "شهید طوسی" یا همان ستاره شلمچه اقتدار مازندران را در جنگ دو چندان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف سعادت روز گذشته در جلسه ستاد برگزاری هجدهمین یادواره سردار سرلشگر شهید محمد حسن طوسی قائم مقام لشگر ویژه 25 کربلا و شهدای بخش طوسکلاء نکاء افزود: قدم نهادن در راه شهدا یک وظیفه عینی و دینی همه مسلمانان است.

وی خاطر نشان کرد: ملت بزرگ ایران در دوران دفاع مقدس روحیه شهادت طلبی جوانان خود را به جهانیان شناساند.

فرماندار نکاء با اشاره به رشادت های امیر لشگر ویژ 25 کربلا و صفات بارز شهید طوسی تصریح کرد: با پیروی از راه ‌مقدس شهیدان می‌توان در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد.

سعادت با بیان اینکه سرافرازی و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت خون مطهر شهیدان حاصل شده است تصریح کرد: ما باید قدردان این عزیزان و خانواده‌های معظم شاهد باشیم.

فرماندار نکاء در این جلسه که پدر شهیدان طوسی حضور داشته ضمن آمادگی خود و مجموعه تشکیلات فرمانداری یادآور شد: برپایی این یادواره ها باید زمینه ساز تحول در تفکر نسل جدید جوان امروز و آشنایی با طلایه داران دفاع مقدس باشد.

قائم مقام لشگر ویژه 25 کربلا 19فروردین سال هزار و سیصدو 66 درسن 29 سالگی برای همیشه و با اصابت ترکش های خمپاره 60 م.م عراقی ها ابتدا به فضلیت گمنامی رسید، پس از سال ها فراق و هجران در سال 1374 پیکر پاک و مطهرش روی دستان یارانش قرار گرفت و در فصلی سبز و دشتی زیبا چون شقایق سرخ در خامه دل یارانش کاشته شد.

خانواده شهید طوسی سه شهید با نامهای محمد حسن، محمد حسین و محمد ابراهیم را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

کد مطلب 579357

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