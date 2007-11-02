نصر آزادنی برنز گرفت / معتمد به نیمه نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی تکواندو آزاد کره جنوبی با حضور بیش از 250 تکواندوکار از 23 کشور صبح امروز در شهر " این چوان" کره جنوبی آغاز شد.

برپایه این گزارش، این رقابتها در دو قسمت 8 وزن جهانی و 4 وزن المپیکی برگزار می شود که تیم ملی ایران با چهار نماینده در هر دوه قسمت حضور دارد.

در چهار وزن المپیکی، علیرضا نصر آزادانی در وزن 68- کیلوگرم به مصاف رقبای خود رفت و موفق به کسب مدال برنز این وزن شد. وی پس از استراحت در دور اول با نتیجه 3 بر صفر نماینده ازبکستان را شکست داد.

نصر آزادانی در مرحله سوم مقابل حریفی از ترکیه ایستاد و با برتری 6 بر 2 ضمن راهیابی به دیدارنیمه پایانی مدال برنز خود را قطعی کرد که به دلیل آسیب دیدگی در اواخر این مبارزه از حضور در ادامه رقابتها منصرف شد.

درقسمت هشت وزن جهانی هم محمد باقری معتمد در وزن چهارم به میدان رفت. وی دور اول میانمار را 6 بر صفر از پیش رو برداشت و سپس مقابل یمن به برتری 7 بر صفر رسید. معمتد در مبارزه بعدی خود باید برای رسیدن به بازی نهایی با نماینده کشور میزبان مبارزه کند.

سرآبادنی و تاجیک به میدان می روند

فردا در دومین روز رقابتهای آزاد تکواندو کره جنوبی دو نماینده دیگر ایران به مصاف رقبای خود می روند. در وزن سوم المپیکی (80- کیلوگرم) حمید سرآبادانی دور اول با برنده دیدار چین و افغانستان مبارزه خواهد کرد. "نماینده افغانستان همان "بهادر" معروف است که با برتری مقابل هادی ساعی در رقابتهای جهانی برای ایرانیان شناخته شده است.

همچنین در وزن چهارم یا همان 80+ کیلوگرم حسین تاجیک در دور اول با نماینده کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

4000 تکواندوکار در رقابتهای هان مادانگ

رقابتهای هان مادانگ قهرمانی جهان نیز در شهر " این چوان" کره جنوبی از روز پنجشنبه آغاز شد. هان مادانگ همان رقابتهای شکستن اجسام سخت در تکواندو است که بیش از 4000 تکواندوکارکار از 53 کشور جهان برای حضور در رقابتهای جهانی آن وارد کره جنوبی شده اند که تیم ایران با 28 شرکت کننده در چند رشته آن حضور پیدا خواهند کرد.

در نخستین روز این مسابقات سیدحسن زاهدی در قسمت "جوموگ" یا همان شکستن با مشت، در میان 200 شرکت کننده دو بار به میدان رفته و با پشت سر گذاشتن رقبای خود به نیمه نهایی راه یافت.