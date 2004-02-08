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۱۹ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۲۷

دعوت جمعيت جوانان انقلاب اسلامي از مردم براي حضور در راهپيمايي 22 بهمن

جمعيت جوانان انقلاب اسلامي دراطلاعيه اي از مردم دعوت كرد در راهپيمايي22 بهمن شركت كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" در بخشي از اين بيانيه آمده است: تقارن رويداد بزرگ و تاريخي انتخابات هفتمين دوره انقلاب اسلامي با عيد غدير و حماسه پرشور يوم الله 22 بهمن در سال نهضت خدمت رساني به ملت در حقيقت شكوفايي پيوند ولايت و امت در سايه مشاركت وسيع مردم و صحه گذاردن بر آحاد ملت به تاريخ سراسر افتخار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.
اين بيانيه مي افزايد: صرفنظر از يك سري كاستي ها و تسامل برخي از دست اندركاران عرصه هاي سياسي و اجتماعي در توجه به مردم و آباداني ايران اسلامي آنچه كه مورد توجه است تدبير، همت و هوشياري امام (ره) در دهه پنجاه براي تدوين حكومت اسلامي با الگوهاي مناسب ساختاري بر اساس عدالت اجتماعي بوده كه اميدوارم كه ادامه اين روند توسعه با ايجاد وفاق ملي و پرهيز از تنش هاي سياسي در جامعه بدست آيد.
جمعيت جوانان انقلاب اسلامي  به عنوان يكي از تشكلهاي حامي ولايت و رهبري و مدافع آرمانهاي انقلاب و مردم با تعهد بر اجراي كليه اهداف مندرج در اساسنامه خود از كليه جوانان ، دانشجويان و اقشار مختلف جامعه دعوت مي نمايد تا در يكم اسفند ماه حضورشان نقطه عطفي براي اقتدار ملي نظام باشد.

 

کد مطلب 57936

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