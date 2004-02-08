دعوت جمعيت جوانان انقلاب اسلامي از مردم براي حضور در راهپيمايي 22 بهمن

به گزارش خبرگزاري "مهر" در بخشي از اين بيانيه آمده است: تقارن رويداد بزرگ و تاريخي انتخابات هفتمين دوره انقلاب اسلامي با عيد غدير و حماسه پرشور يوم الله 22 بهمن در سال نهضت خدمت رساني به ملت در حقيقت شكوفايي پيوند ولايت و امت در سايه مشاركت وسيع مردم و صحه گذاردن بر آحاد ملت به تاريخ سراسر افتخار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است.

اين بيانيه مي افزايد: صرفنظر از يك سري كاستي ها و تسامل برخي از دست اندركاران عرصه هاي سياسي و اجتماعي در توجه به مردم و آباداني ايران اسلامي آنچه كه مورد توجه است تدبير، همت و هوشياري امام (ره) در دهه پنجاه براي تدوين حكومت اسلامي با الگوهاي مناسب ساختاري بر اساس عدالت اجتماعي بوده كه اميدوارم كه ادامه اين روند توسعه با ايجاد وفاق ملي و پرهيز از تنش هاي سياسي در جامعه بدست آيد.

جمعيت جوانان انقلاب اسلامي به عنوان يكي از تشكلهاي حامي ولايت و رهبري و مدافع آرمانهاي انقلاب و مردم با تعهد بر اجراي كليه اهداف مندرج در اساسنامه خود از كليه جوانان ، دانشجويان و اقشار مختلف جامعه دعوت مي نمايد تا در يكم اسفند ماه حضورشان نقطه عطفي براي اقتدار ملي نظام باشد.