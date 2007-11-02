مخالفت رایس با توافق لبنانی ها درباره انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاندولیزا رایس به این ابتکار عملها اشاره ای نکرد، اما با توجه به اظهاراتش در این زمینه، منظور وی دیدارهای اخیر "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد از رهبران مسیحی مخالف دولت سنیوره و "سعد الحریری" رئیس فراکسیون جناح اکثریت پارلمان لبنان از رهبران جریان 14مارس(که مورد حمایت غرب به ویژه آمریکا قرار دارد) در پاریس بوده است.

رایس که در راه سفر به ترکیه قرار داشت؛ در گفتگو با خبرنگاران در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: در حال حاضر مذاکرات بسیاری(میان گروه های لبنانی) وجود دارد، این مسئله، خوب است، اما هر رئیس جمهوری که در لبنان انتخاب می شود باید به قانون اساسی احترام بگذارد.

وی افزود: رئیس جمهوری آتی لبنان باید از حاکمیت و استقلال لبنان دفاع و به قوانین بین المللی احترام بگذارد و (شرایط) تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان را فراهم کند.

رایس با ابراز نگرانی از نزدیک شدن موافقان و مخالفان در لبنان به توافق برای حل مشکلات کشورشان به ویژه مسئله انتخابات ریاست جهوری گفت : نباید جناح اکثریت پارلمان لبنان را در شرایطی قرار داد که به پذیرش اقدامات مخالف قانون اساسی یا اقداماتی که بر برنامه های این جناح تاثیر می گذارد، ملزم شود.

لازم به ذکر است عون و حریری روز چهارشنبه نهم آبان در پاریس، دو نشست با یکدیگر برگزار کردند که این دیدارها منجر به نزدیک شدن دیدگاه های آنان درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان شد.

طرفین در این دیدارها بر ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر و طبق قانون اساسی و بدون دخالت خارجی، تاکید کردند.

این در حالی است که دبیرکل حزب الله لبنان با استقبال از دیدار سعدالحریری و میشل عون، حمایت خود را از هرگونه دیدار و گفتگویی که به توافق لبنانی ها درباره حل بحران سیاسی منجر شود، اعلام کرد.

شخصیتهای سیاسی و مذهبی لبنان بارها، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی را از موانع دستیابی لبنانی ها به توافق برای حل مشکلات کشورشان اعلام کرده اند.