سرمایه لازم برای نگارش فیلمنامه های دینی موجود نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا برازش شامگاه پنج شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش افزود: متاسفانه طراحی و نویسندگی فیلم یا مجموعه های تلویزیونی برای ساخت به ویژه در شبکه یک که شبکه ای معناگراست در حد استانداردهای قابل قبول بسیار محدود است.

مدیر شبکه یک صدا و سیما با بیان اینکه فیلم هایی با مضامین دینی و مذهبی نباید به ایام خاصی از سال همچون ماه مبارک رمضان و ماه محرم محدود شود، اظهار داشت: فیلم ها و سریال های تلویزیونی ما باید در طی سال دارای بن مایه های دینی و مذهبی باشد.

وی برگزاری جشنواره فیلم کوتاه رویش را فرصت بسیار مغتنمی در تولید آثار فاخر و ارزشمند در این زمینه دانست و گفت: جشنواره رویش گام مقدس و موثری در اشاعه فرهنگ دینی و تربیت هنرمندانی برای ساخت آثار تصویری و حمایت از افکارخلاق و نو دارد و آثار شاخص از همین کارهای کوچک به وجود می آید.

مهندس برازش با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای میان شبکه یک سیما و حوزه هنری تصریح کرد: حوزه هنری می تواند در تربیت هنرمندان باغ ذوق و با استعداد به این شبکه و به واقع به مردم خدمت شایانی کند.