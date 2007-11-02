طرح "باشگاه رادیوهای جوانان جهان" در ABU‌ مطرح شد

شهرام گیلآبادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "از یک سال پیش در رادیو جوان پژوهش درباره شناخت رادیوهای جوان در دنیا آغاز شد. سعی کردیم این شبکههای رادیویی، نحوه تعامل آنها با مخاطبان جوان و فراگیر بودنشان را بررسی کنیم. طی تحقیقات با 25 شبکه رادیویی مواجه شدیم که فعالیتهایشان تا حدی به شبکه رادیویی جوان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نزدیک بود."
وی در ادامه افزود: "این شبکه های رادیویی قابل قیاس با ما نیستند. البته باید اشاره کنم 95 درصد رادیوهای جوان در دنیا موسیقیمحور هستند و فضای محتوایی و اندیشهای ندارند و هدف آنها ایجاد تفریح و سرگرمی است، در حالی که ماموریت شبکه رادیو جوان ما اندیشهای و برنامهسازی به شیوه کاملاً متفاوت است. ما اندیشه محور حرکت میکنیم و به دنبال اندیشههای انقلاب اسلامی هستیم."
مدیر رادیو جوان خاطر نشان ساخت: "این پژوهش آماده شده و احساس کردیم ABU میتواند فرصت خوبی باشد تا با کشورهای آسیا و اقیانوسیه صحبتهایی در این باره داشته باشیم. به همین دلیل فرمی تنظیم و به مهمانان اجلاس ارائه شد و مورد استقبال خوبی هم قرار گرفت. این فرمها جمعآوری شدند. در این فرمها 40 رادیو جدید را شناسایی کردیم که مجدداً پژوهشی در این باره انجام خواهیم داد. اولین گام ما برقرار کردن تعامل و گفتگو درباره موضوعات روز جامعه جهانی جوانان است."
گیلآبادی با اشاره به مهمترین هدف ارائه طرح باشگاه رادیوهای جوانان جهان گفت: "مهمترین هدف، موضوع کرسی آزاداندیشی است که مقام معظم رهبری بارها تاکید کردهند. قصد داریم موضوعات دموکراسی و آزادی را طرح کنیم و در این باره با جوانان فرهنگهای مختلف تعاملی خوب داشته باشیم. در حاشیه اجلاس ABU رادیو جوان استرالیا از این طرح استقبال کرد. قصد داریم برای انجام گفتگوهای مستقیم از وزارت امور خارجه کمک بگیریم تا بتوانیم تعامل جدیتر با رادیوهای جوان جهان و مطرح کردن کرسی آزاداندیشی داشته باشیم."
وی در پایان اشاره کرد: "اولین گامها برداشته شده و با تعدادی از رادیوها ارتباط برقرار کردیم. امیدواریم هر چه زودتر این امر محقق شود، اما هر طرحی نیازمند زمان است."
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