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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۵۵

رقابتهای قهرمانی آسیا - هند

تیم های جودو جوانان و نوجوانان ایران راهی هند می شوند

تیم های جودو جوانان و نوجوانان ایران راهی هند می شوند

تیم های جوانان و نوجوانان جودوی ایران برای حضور دراین دوره از رقابتها امشب راهی دبی می شوند تا پس اقامتی کوتاه به طور مستقیم راهی حیدرآباد هند سفر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم جوانان جودوی کشورمان که عنوان نایب قهرمانی دوره پیش را در اختیار دارد با ترکیب احمدرضا عیدی، حسن یاری، الیاس علی اکبری، محمد جمالی، حمید قاسمی نژاد، علی محمد نیا، مجتبی احمد زاده و سیامک محمدی کسروی در اوزان 55 تا 100+ کیلوگرم و با مربیگری عطا عباس نژاد و یونس کریمان به این رقابتها اعزام می شوند.

در رقابتهای نوجوانان که اولین دوره آن را در هند شاهد خواهیم بود، تیم ایران با محمد ملک محمدی، حسن بنا، ایمان زینی وند، بگیری پای، محمد رضا قربان لو، محمد شیخ فخرالدینی و مصیب عزیزالهی در اوزان 42 تا 66+ کیلوگرم به این رقابتها اعزام می شود. علی بهرامی و محمد جناب زاده نیز کادر فنی این تیم را تشکیل می دهند.

طبق برنامه این دوره از مسابقات، رقابتهای نوجوانان روز 13 آبان ماه برگزار می شود. رقابتهای جوانان نیز 14 و 15 آبان برگزار خواهد شد که دوشنبه 14 آبان جودوکاران اوزان سیک (55، 60، 66و 73 کیلوگرم) به میدان می روند و 15 آبان هم جودوکاران 81، 90، 100 و 100+ کیلوگرم مبارزات خود را انجام خواهند داد.

کد مطلب 579372

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