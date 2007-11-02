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۱۱ آبان ۱۳۸۶، ۱۲:۳۰

ستاد نخبگان در مدارس آمل تشکیل شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل از تشکیل ستاد نخبگان در مدارس این شهرستان به منظور شناسایی استعدادهای دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر لطفی صبح جمعه در دومین گردهمایی آموزشی مدیران مدارس راهنمایی آمل افزود: با شناسایی استعدادهای دانش آموزان در زمینه های علمی، هنری و ورزشی و سرمایه گذاری بر روی آنان عدالت آموزشی برقرار می شود.

به گفته وی، قوانین در آموزش و پرورش باید بر اساس واقعیت های جامعه تعریف شود تا به موفقیت های آموزش پایه ای رسید.

مدیر آموزش و پرورش آمل نبود دیدگاه مدیریتی در برخی از مدیران را از عوامل ضرر و زیان برای آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: مدیران مدارس باید با فراگیری از علوم روز در تحول در مدارس کوشا باشند.

لطفی، همراه شدن تعلیم و تربیت با علوم روز و تحولات جامعه و برخورداری مدیران از نگرش علمی و کاربردی را از اهداف این گردهمایی بیان کرد و ادامه داد: این گردهمایی در دو بخش خلاقیت و ارتقاء مدیریت به مدت دو روز در مرکز تربیت معلم بنت الهدی آمل برگزار می شود.

مدیر آموزش و پرورش آمل یادآور شد: شهرستان آمل با دو هزار و 600 قبولی در کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رتبه نخست قبولی کنکور دانشگاه ها را در استان به خود اختصاص داد.

بیش از 13 هزار و 800 دانش آموز مقطع راهنمایی در 125 واحد آموزشگاهی در آمل مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 579375

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