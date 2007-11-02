ستاد نخبگان در مدارس آمل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر لطفی صبح جمعه در دومین گردهمایی آموزشی مدیران مدارس راهنمایی آمل افزود: با شناسایی استعدادهای دانش آموزان در زمینه های علمی، هنری و ورزشی و سرمایه گذاری بر روی آنان عدالت آموزشی برقرار می شود.

به گفته وی، قوانین در آموزش و پرورش باید بر اساس واقعیت های جامعه تعریف شود تا به موفقیت های آموزش پایه ای رسید.

مدیر آموزش و پرورش آمل نبود دیدگاه مدیریتی در برخی از مدیران را از عوامل ضرر و زیان برای آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: مدیران مدارس باید با فراگیری از علوم روز در تحول در مدارس کوشا باشند.

لطفی، همراه شدن تعلیم و تربیت با علوم روز و تحولات جامعه و برخورداری مدیران از نگرش علمی و کاربردی را از اهداف این گردهمایی بیان کرد و ادامه داد: این گردهمایی در دو بخش خلاقیت و ارتقاء مدیریت به مدت دو روز در مرکز تربیت معلم بنت الهدی آمل برگزار می شود.

مدیر آموزش و پرورش آمل یادآور شد: شهرستان آمل با دو هزار و 600 قبولی در کنکور سراسری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رتبه نخست قبولی کنکور دانشگاه ها را در استان به خود اختصاص داد.

بیش از 13 هزار و 800 دانش آموز مقطع راهنمایی در 125 واحد آموزشگاهی در آمل مشغول به تحصیل هستند.